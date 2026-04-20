Benzin krizi çözülemedi, yakıt bulamayınca arabasını böyle çalıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya yönelik kararnamesinin ardından ülkede ciddi bir yakıt krizi baş gösterdi. Küba'da yaşayan bir tamirci ise benzin krizini aşamayınca aracını kömürle çalışır hale getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzaladı.
Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savundu.
Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurdu, Küba ise bunu yalanladı.
Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye soktu. Fakat kriz aşılamadı.
Küba'da durum böyle olunca tamirci Juan Carlos Pino, Fiat 126p marka arabasını kömürle çalışır hale getirdi.
Pino, kömürle çalışan Fiat 126p'siyle başkent Havana'ya geldi ve halkın büyük ilgisini çekti.
Küba, azalan yakıt arzı ve ABD kısıtlamaları nedeniyle bir benzin kriziyle karşı karşıya.
Bu durum, Juan Carlos Pino'nun arabasını kömürle çalışacak şekilde dönüştürmesiyle de gösterildiği gibi, halkı ulaşım için alternatif yollar bulmaya itiyor.