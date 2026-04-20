Şehir sular altına gömülüyor! Uzmanlar uyardı: Bu gidişle denizaltıyla gezebileceğiz

İtalya'nın yüzen şehri Venedik için uzmanlardan uyarı geldi. Deniz seviyesinin bu şekilde yükselmeye devam etmesi durumunda Venedik'in anıtlarına sadece denizaltıyla ulaşılabileceği belirtildi.

Şehir sular altına gömülüyor! Uzmanlar uyardı: Bu gidişle denizaltıyla gezebileceğiz
Salento Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın raporu ortaya çıktı. Bilim insanları, konusunda uyarılarını sıraladı. Yükselen deniz seviyesi ve aşırı turizmin neden olduğu baskı sebebiyle sular altında kalma riskiyle karşı karşıya olan şehir için 'benzeri görülmemiş' uzun vadeli uyarlamalar gerekiyor.

Şehir sular altına gömülüyor! Uzmanlar uyardı: Bu gidişle denizaltıyla gezebileceğiz

Şehir sular altına gömülüyor! Uzmanlar uyardı: Bu gidişle denizaltıyla gezebileceğiz

Salento Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, Venedik'in yükselen deniz seviyesi ve aşırı turizm baskısı nedeniyle benzeri görülmemiş uzun vadeli uyarlamalara ihtiyacı olduğu ve en kötü senaryoda tarihi yerlerin sökülüp daha iç kesimlere taşınmasının gerekebileceği belirtiliyor.
Venedik'in şehri lagünden izole etmek için büyük sel bariyerleri kullanması veya lagünü kalıcı kıyı barajlarıyla çevrelemesi tavsiye ediliyor.
En kötü senaryoda tarihi yerlerin sökülüp yeniden birleştirilerek daha iç kesimlere taşınması gerekliliği öne sürülüyor.
Böyle bir projenin maliyetinin en az 100 milyar euroyu bulabileceği tahmin ediliyor.
Anıtların yanı sıra konutların da terk edilmesi gerekeceği ve özel mülk kaybının 6,5 milyar euroyu bulabileceği belirtiliyor.
Araştırmacılar, bu senaryoyu geciktirmek için yapılabileceklerin olduğunu ancak bunların sonsuza dek işe yaramayacağını ve geleceğin kaçınılmaz göründüğünü ifade ediyor.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Şehir sular altına gömülüyor! Uzmanlar uyardı: Bu gidişle denizaltıyla gezebileceğiz

EN KÖTÜ SENARYO BELLİ

Araştırmacılar, Venedik'in şehri lagünden izole etmek için büyük sel bariyerleri kullanmayı veya lagünü kalıcı kıyı barajlarıyla çevrelemeyi düşünmesi gerektiğini tavsiye ediyor.

Şehrin sular altında kalması durumunda ortaya çıkacak en kötü senaryo için tarihi yerlerin sökülüp yeniden birleştirilerek daha iç kesimlere taşınması gerekiyor.

Şehir sular altına gömülüyor! Uzmanlar uyardı: Bu gidişle denizaltıyla gezebileceğiz

Rapora göre, bazı anıtların yerlerinin değiştirilmesi durumunda kurtarılabileceği belirtiliyor. Fakat bu şekilde de tarihi kentsel doku, lagün temelli kültür, geleneksel yaşam tarzları ve çoğu ekonomik faaliyet geri dönüşü olmayan bir şekilde kaybolacak.

Şehir sular altına gömülüyor! Uzmanlar uyardı: Bu gidişle denizaltıyla gezebileceğiz

MALİYET EN AZ 100 MİLYAR EURO

Araştırmacılar, böyle bir projenin maliyetinin 100 milyar euroyu bulabileceğini tahmin ediyor. Anıtların yanı sıra konutların da terk edilmesi gerekecek ve özel mülklerin kaybının maliyeti 6,5 milyar euroyu bulabilir.

Sular altında kalan kalıntıları ziyaret etmek isteyen herkes, bunu ancak sınırlı bir süre için tekne ve denizaltıyla yapabilecektir.

Şehir sular altına gömülüyor! Uzmanlar uyardı: Bu gidişle denizaltıyla gezebileceğiz

Salento Üniversitesi'nde araştırmayı yürüten Piero Lionello, The Times'a, "Bu senaryoyu geciktirmek için yapabileceğimiz şeyler var ancak bunlar sonsuza dek işe yaramayacak; gelecek kaçınılmaz görünüyor" açıklamasında bulundu.

