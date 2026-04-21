416 kadın ve çocuğu kaçırıp hükümetten fidye istediler! Boko Haram terör örgütü 72 saat süre verdi

Nijerya'da son zamanlarda sivillere yönelik saldırılarını artıran terör örgütü Boko Haram, 416 kadın ve çocuğu rehin tuttuğunu açıkladı. Hükümete 72 saat veren terör örgütü, yayımladığı videoda, kadınların ve çocukların başına silah dayanmış haldeki görüntüleri gözler önüne serdi ve maskeli militanlar hükümetten 2,7 milyon sterlin istedi.

Grup, taleplerinin karşılanmaması halinde rehinelerin farklı lokasyonlara götürüleceği ve "bir daha asla kendilerinden haber alınamayacağı" tehdidinde bulundu. Paylaşılan bir fotoğrafta başörtülü kadınların silahlı kişiler tarafından çevrelendiği görüldü.

The Telegraph'ın haberine göre örgüt sözcüsü, hükümetin askeri operasyon seçeneğine de hazır olduklarını belirterek "İsterseniz güç kullanarak kurtarmayı deneyin" mesajı verdi.

2000'li yılların başından beri faaliyet gösteren ve daha katı şeriat kurallarıyla yönetilen bir Nijerya kurmayı amaçlayan Boko Haram, yıllardır terör saldırılarıyla gündeme geliyor. Örgüt 2014 yılında Borno eyaletindeki bir ortaokuldan yaklaşık 300 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump Nijerya'daki saldırıları "Hristiyanlara soykırım" olarak nitelemiş ve askeri müdahale çağrısı yapmıştı.

Nijerya hükümeti ve güvenlik analistleri ise şiddetin dini temelli olmadığını savunarak hem Müslümanların hem de Hristiyanların hedef alındığını belirtmişti.

Bu arada ABD geçen yılın sonlarına doğru Nijerya'nın kuzeybatısına 16 adet Tomahawk füzesi atmış ve bu saldırıda terör unsurlarının hedef alındığını bildirmişti.