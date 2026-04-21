Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

416 kadın ve çocuğu kaçırıp hükümetten fidye istediler! Boko Haram terör örgütü 72 saat süre verdi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da terör örgütü Boko Haram kaçırdığı 416 kadın ve çocukların videosunu paylaştı, hükümete 72 saat süre verdi. Hükümetten fidye isteyen terör örgütü, talepleri karşılanmazsa kadın ve çocukların infaz edileceklerini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 11:13

'da son zamanlarda sivillere yönelik saldırılarını artıran terör örgütü , 416 kadın ve çocuğu rehin tuttuğunu açıkladı. Hükümete 72 saat veren terör örgütü, yayımladığı videoda, kadınların ve çocukların başına silah dayanmış haldeki görüntüleri gözler önüne serdi ve maskeli militanlar hükümetten 2,7 milyon sterlin istedi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Nijerya'da faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram, sivillere yönelik saldırılarını artırarak 416 kadın ve çocuğu rehin aldığını duyurdu ve hükümete fidye talebinde bulundu.
Boko Haram, 416 kadın ve çocuğu rehin aldığını açıkladı.
Örgüt, hükümetten 72 saat içinde 2,7 milyon sterlin istedi.
Talep karşılanmazsa rehinelerin farklı lokasyonlara götürüleceği tehdidinde bulunuldu.
Örgüt sözcüsü, hükümeti güç kullanarak kurtarma seçeneğine davet etti.
Boko Haram, 2000'li yılların başından beri faaliyet gösteren ve daha katı şeriat kurallarıyla yönetilen bir Nijerya kurmayı amaçlıyor.
Örgüt, 2014 yılında Borno eyaletindeki bir ortaokuldan yaklaşık 300 kız öğrenciyi kaçırmıştı.
Grup, taleplerinin karşılanmaması halinde rehinelerin farklı lokasyonlara götürüleceği ve "bir daha asla kendilerinden haber alınamayacağı" tehdidinde bulundu. Paylaşılan bir fotoğrafta başörtülü kadınların silahlı kişiler tarafından çevrelendiği görüldü.

The Telegraph'ın haberine göre örgüt sözcüsü, hükümetin askeri operasyon seçeneğine de hazır olduklarını belirterek "İsterseniz güç kullanarak kurtarmayı deneyin" mesajı verdi.

BOKO HARAM TERÖRÜ

2000'li yılların başından beri faaliyet gösteren ve daha katı şeriat kurallarıyla yönetilen bir Nijerya kurmayı amaçlayan Boko Haram, yıllardır terör saldırılarıyla gündeme geliyor. Örgüt 2014 yılında Borno eyaletindeki bir ortaokuldan yaklaşık 300 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump Nijerya'daki saldırıları "Hristiyanlara soykırım" olarak nitelemiş ve askeri müdahale çağrısı yapmıştı.

Nijerya hükümeti ve güvenlik analistleri ise şiddetin dini temelli olmadığını savunarak hem Müslümanların hem de Hristiyanların hedef alındığını belirtmişti.

Bu arada ABD geçen yılın sonlarına doğru Nijerya'nın kuzeybatısına 16 adet Tomahawk füzesi atmış ve bu saldırıda terör unsurlarının hedef alındığını bildirmişti.

ETİKETLER
#terör saldırısı
#Nijerya
#rehineler
#boko haram
#Kadın Ve Çocuklar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.