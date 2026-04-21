ABD, İran savaşını protesto eden gazileri kelepçeleyip gözaltına aldı!

ABD'nin başkenti Washington'da İran'a karşı savaşı protesto eden gazi örgütleri, Kongre binasında toplandı. Protestocular, ABD saldırılarında öldürülen İranlıları anmak için kırmızı laleler taşıdı ve "İran'a karşı savaşa son verin" yazılı pankartlar açtı. Savaş sırasında ölen 13 ABD askerini de anan protestoculara müdahale gecikmedi. 62 gazi ve aile üyeleri plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı.