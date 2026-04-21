Meksika’nın başkenti Meksiko'daki turistik ve arkeolojik alan Teotihuacan piramitlerinde bir saldırgan, etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda bir Kanadalı turist yaşamını yitirirdi, 6 kişi yaralandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Turistlerin uğrak yerinde silahlı saldırı: Meksika'daki piramitlerde ölü ve yaralılar var Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Teotihuacan piramitlerinde bir saldırganın açtığı ateş sonucu bir Kanadalı turist hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı ve saldırgan intihar etti. Saldırıda bir Kanadalı kadın turist hayatını kaybetti. Olayda 6 kişi yaralandı. Saldırgan, olay yerinde aynı silahla intihar etti. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, olayın tüm yönleriyle soruşturulması talimatını verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganın Ay Piramidi'nin tepesindeyken silah seslerinin duyulduğu ve ziyaretçilerin panik içinde kaçtığı görüldü. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

KANADALI KADIN TURİST HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililerden yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre bir kişi olay yerinde ateş açtıktan sonra yaşamına son verdi. Ne yazık ki Kanada vatandaşı bir kadın hayatını kaybetti.” ifadesine yer verildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, olaya ilişkin açıklamasında, hayatını kaybeden turistin ailesine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Sheinbaum, "Güvenlik Kabinesi'ne olayların tüm yönleriyle soruşturulması ve gerekli tüm desteklerin sağlanması talimatını verdim. İçişleri ve Kültür bakanlıklarından ekipler, yerel yetkililerle destek ve koordinasyon sağlamak üzere bölgeye yönlendirildi." diye konuştu.

''POLİS ÇAĞIRIN!''

Saldırı, sosyal medyada paylaşılan görüntülere de yansıdı. Görüntülerde, saldırganın Ay Piramidi’nin tepesindeyken silah seslerinin duyulduğu, bir kadının "Polisi çağırın" diye bağırdığı ve aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu ziyaretçilerin panik içinde bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Olayın ardından Ulusal Muhafızlar ve Meksika Eyalet Polisi bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak arkeolojik alanı kordon altına aldı.