Suyla başladı, ayakkabısını da es geçmedi! Laboratuvarda korkunç plan: Meslektaşını zehirledi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD'de Wisconsin Üniversitesi'nde çalışan 41 yaşındaki bilim insanı Makoto Kuroda, terfi alan meslektaşını zehirlemeye çalıştı. Veterinerlik Fakültesi'ne bağlı Grip Araştırma Enstitüsü'nde görevli Kuroda, uzun süredir anlaşmazlık yaşadığı meslektaşına yaşattıklarını mahkemede bir bir anlattı.
New York Post'ta yer alan, dava belgelerine dayandırılan belgelere göre, mağdur meslektaş, bir şişeden bir yudum su aldıktan sonra tattaki tuhaflığını fark edince tükürdü. İki gün sonra ise ayakkabılarından keskin klorofom kokusu geldiğini anladı ve su şişesini analiz ettirdi. Testlerin ardından su şişesinde sınırları aşacak derece klorofom olduğu tespit edildi.
Mağdur, yetkililerle görüştü, Kuroda ise suçunu itiraf etti. Kuroda polise verdiği ifadede meslektaşıyla uzun süredir anlaşmazlık yaşadığını söyledi. İki çalışanın 2017'den beri birlikte çalıştığı ancak mağdurun terfi almasının ardından ilişkilerinin bozulduğu öğrenildi.
Bilim insanının meslektaşının iş yerindeki davranışlarından rahatsız olduğu ve bu nedenle ona karşı kin beslediği öne sürüldü.
Kuroda 10 Nisan'da gözaltına alındı. Laboratuvardan aldığı kimyasal karışımı hem su şişesine hem de meslektaşının iş yerinde bıraktığı ayakkabısına döktüğünü söyledi. Doz miktarını hesaplamak için ise yapay zeka botu ChatGPT'den yardım aldığını aktardı. ChatGPT'nin Kuroda'yı uyardığı ancak bilim insanını vazgeçiremediği belirtildi.
10 Nisan'da gözaltına alınan Kuroda hakkında "başkalarının güvenliğini tehlikeye atma" suçlaması yöneltildi. Kuroda'nın 5 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasına hükmedildi ve mağdurla iletişim kurmaması, pasaportunu yetkililere vermesi ve laboratuvardan uzak durması söylendi.
Üniversite yönetimi de Kuroda'nın idari izne çıkarıldığını, araştırma faaliyetleri ile dijital platformlara erişim yetkilerinin askıya alındığını duyurdu. Kurumun olayla ilgili iç soruşturma yürüttüğü bildirildi.
Kuroda 1 Haziran'da yeniden hakim karşısına çıkacak.