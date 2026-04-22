ABD'de Wisconsin Üniversitesi'nde çalışan 41 yaşındaki bilim insanı Makoto Kuroda, terfi alan meslektaşını zehirlemeye çalıştı. Veterinerlik Fakültesi'ne bağlı Grip Araştırma Enstitüsü'nde görevli Kuroda, uzun süredir anlaşmazlık yaşadığı meslektaşına yaşattıklarını mahkemede bir bir anlattı.

Dinle Özetle

Suyla başladı, ayakkabısını da es geçmedi! Laboratuvarda korkunç plan: Meslektaşını zehirledi

HABERİN ÖZETİ Suyla başladı, ayakkabısını da es geçmedi! Laboratuvarda korkunç plan: Meslektaşını zehirledi ABD'de Wisconsin Üniversitesi'nde görevli 41 yaşındaki bilim insanı Makoto Kuroda, terfi alan meslektaşını zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla suçlandı. Makoto Kuroda, meslektaşının suyuna ve ayakkabısına klorofom döktüğünü itiraf etti. Kuroda, doz miktarını hesaplamak için yapay zeka botu ChatGPT'den yardım aldığını belirtti. Olayın, meslektaşının terfi almasının ardından yaşanan anlaşmazlıklar sonrası gerçekleştiği öne sürüldü. Kuroda, 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı ve çeşitli kısıtlamalara tabi tutuldu. Üniversite yönetimi, Kuroda hakkında idari izin başlattı ve iç soruşturma yürütüyor.

HEM SUYUNA HEM AYAKKABISINA KİMYASAL DÖKTÜ

New York Post'ta yer alan, dava belgelerine dayandırılan belgelere göre, mağdur meslektaş, bir şişeden bir yudum su aldıktan sonra tattaki tuhaflığını fark edince tükürdü. İki gün sonra ise ayakkabılarından keskin klorofom kokusu geldiğini anladı ve su şişesini analiz ettirdi. Testlerin ardından su şişesinde sınırları aşacak derece klorofom olduğu tespit edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Mağdur, yetkililerle görüştü, Kuroda ise suçunu itiraf etti. Kuroda polise verdiği ifadede meslektaşıyla uzun süredir anlaşmazlık yaşadığını söyledi. İki çalışanın 2017'den beri birlikte çalıştığı ancak mağdurun terfi almasının ardından ilişkilerinin bozulduğu öğrenildi.

Bilim insanının meslektaşının iş yerindeki davranışlarından rahatsız olduğu ve bu nedenle ona karşı kin beslediği öne sürüldü.

CHATGPT'DEN YARDIM ALDI

Kuroda 10 Nisan'da gözaltına alındı. Laboratuvardan aldığı kimyasal karışımı hem su şişesine hem de meslektaşının iş yerinde bıraktığı ayakkabısına döktüğünü söyledi. Doz miktarını hesaplamak için ise yapay zeka botu ChatGPT'den yardım aldığını aktardı. ChatGPT'nin Kuroda'yı uyardığı ancak bilim insanını vazgeçiremediği belirtildi.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

10 Nisan'da gözaltına alınan Kuroda hakkında "başkalarının güvenliğini tehlikeye atma" suçlaması yöneltildi. Kuroda'nın 5 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasına hükmedildi ve mağdurla iletişim kurmaması, pasaportunu yetkililere vermesi ve laboratuvardan uzak durması söylendi.

Üniversite yönetimi de Kuroda'nın idari izne çıkarıldığını, araştırma faaliyetleri ile dijital platformlara erişim yetkilerinin askıya alındığını duyurdu. Kurumun olayla ilgili iç soruşturma yürüttüğü bildirildi.

Kuroda 1 Haziran'da yeniden hakim karşısına çıkacak.