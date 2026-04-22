Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Suyla başladı, ayakkabısını da es geçmedi! Laboratuvarda korkunç plan: Meslektaşını zehirledi

ABD'de Wisconsin Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Makoto Kuroda meslektaşını zehirlemeye kalktı. Üstelik kimyasalı hem suyuna hem ayakkabısına dökerek denedi. Suçunu itiraf etti, plan için yapay zeka botu ChatGPT'den yardım aldığını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 11:14

ABD'de Wisconsin Üniversitesi'nde çalışan 41 yaşındaki bilim insanı Makoto Kuroda, terfi alan meslektaşını zehirlemeye çalıştı. Veterinerlik Fakültesi'ne bağlı Grip Araştırma Enstitüsü'nde görevli Kuroda, uzun süredir anlaşmazlık yaşadığı meslektaşına yaşattıklarını mahkemede bir bir anlattı.

0:00 123
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
ABD'de Wisconsin Üniversitesi'nde görevli 41 yaşındaki bilim insanı Makoto Kuroda, terfi alan meslektaşını zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla suçlandı.
Makoto Kuroda, meslektaşının suyuna ve ayakkabısına klorofom döktüğünü itiraf etti.
Kuroda, doz miktarını hesaplamak için yapay zeka botu ChatGPT'den yardım aldığını belirtti.
Olayın, meslektaşının terfi almasının ardından yaşanan anlaşmazlıklar sonrası gerçekleştiği öne sürüldü.
Kuroda, 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı ve çeşitli kısıtlamalara tabi tutuldu.
Üniversite yönetimi, Kuroda hakkında idari izin başlattı ve iç soruşturma yürütüyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

HEM SUYUNA HEM AYAKKABISINA KİMYASAL DÖKTÜ

New York Post'ta yer alan, dava belgelerine dayandırılan belgelere göre, mağdur meslektaş, bir şişeden bir yudum su aldıktan sonra tattaki tuhaflığını fark edince tükürdü. İki gün sonra ise ayakkabılarından keskin klorofom kokusu geldiğini anladı ve su şişesini analiz ettirdi. Testlerin ardından su şişesinde sınırları aşacak derece klorofom olduğu tespit edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Mağdur, yetkililerle görüştü, Kuroda ise suçunu itiraf etti. Kuroda polise verdiği ifadede meslektaşıyla uzun süredir anlaşmazlık yaşadığını söyledi. İki çalışanın 2017'den beri birlikte çalıştığı ancak mağdurun terfi almasının ardından ilişkilerinin bozulduğu öğrenildi.

Bilim insanının meslektaşının iş yerindeki davranışlarından rahatsız olduğu ve bu nedenle ona karşı kin beslediği öne sürüldü.

CHATGPT'DEN YARDIM ALDI

Kuroda 10 Nisan'da gözaltına alındı. Laboratuvardan aldığı kimyasal karışımı hem su şişesine hem de meslektaşının iş yerinde bıraktığı ayakkabısına döktüğünü söyledi. Doz miktarını hesaplamak için ise yapay zeka botu 'den yardım aldığını aktardı. ChatGPT'nin Kuroda'yı uyardığı ancak bilim insanını vazgeçiremediği belirtildi.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

10 Nisan'da gözaltına alınan Kuroda hakkında "başkalarının güvenliğini tehlikeye atma" suçlaması yöneltildi. Kuroda'nın 5 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasına hükmedildi ve mağdurla iletişim kurmaması, pasaportunu yetkililere vermesi ve laboratuvardan uzak durması söylendi.

Üniversite yönetimi de Kuroda'nın idari izne çıkarıldığını, araştırma faaliyetleri ile dijital platformlara erişim yetkilerinin askıya alındığını duyurdu. Kurumun olayla ilgili iç soruşturma yürüttüğü bildirildi.

Kuroda 1 Haziran'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

ETİKETLER
#chatgpt
#Bilim Insanı
#Zehirleme Girişimi
#Klorofom
#Wisconsin Üniversitesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.