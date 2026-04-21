Sanal ebeveynler neden nasıl popüler oldu? Takipçileri 'anne-baba' diye hitap ediyorlar

Çin'de evli bir çift olan 48 yaşındaki Jiang Xiuping ve 50 yaşındaki Pan Huqian, sosyal medyadaki takipçilerine anne-baba gibi davranmaya başladı. İkilinin zamanlar takipçileri milyonu aştı. Peki bu 'sanal ebeveynler' neden bu kadar çok takip ediliyor?

KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 15:02

Çin'in en popüler fenomenleri haline gelen Pan Huqian ve Zhang Xiuping sosyal medyada kurgusal 'ebeveynler' rolü üstlendiler. 3 yıl içinde takipçileri 1,8 milyona çıktı. Videolarda takipçilerine anne-baba gibi davranıyorlar, süssüz fakat sevgi dolu paylaşımları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Özellikle duygusal desteğe ihtiyaç duyan fakat kendi hayatlarında bulamayan gençler tarafından çok izleniyorlar.

HABERİN ÖZETİ

Çin'de Pan Huqian ve Zhang Xiuping, sosyal medyada kurgusal 'sanal ebeveynler' rolü üstlenerek, özellikle duygusal desteğe ihtiyaç duyan gençler arasında büyük bir popülerlik kazanmıştır.
Pan Huqian ve Zhang Xiuping, 3 yıl içinde 1,8 milyon takipçiye ulaşan 'sanal ebeveynler' olarak sosyal medyada yer alıyorlar.
Videolarında takipçilerine anne-baba gibi davranarak, süssüz ama sevgi dolu paylaşımlar yapıyorlar.
Özellikle gerçek ebeveynlerinden duygusal destek bulamayan gençler tarafından ilgi görüyorlar.
Takipçileri, kendi ebeveynlerinin baskıcı veya anlayışsız tavırlarından şikayetçi olduklarını belirtiyor.
Pan ve Zhang, aldıkları mesajlar arasında intiharı düşünen kişilere destek olmaya çalıştıklarını ve bunun kendileri için anlamlı olduğunu ifade ediyorlar.
''SANAL EBEVEYNLER 'MUTLU MUSUN?' DİYE SORUYOR''

BBC'nin haberine göre, İkili en popüler videolarından birinde şunları söylüyor:

"Bu ailenin yetişkini kim? Son zamanlarda işten ve okuldan yoruldun mu? Kendini çok zorlamamalısın. Anne ve baba dışarıda çok şey göğüslediğini biliyor."

Vincent ise "Gerçek ebeveynlerim bana asla kendimi bu kadar zorlamamam gerektiğini ya da zaten yeterince iyi olduğumu söylemez. Ama sanal ebeveynler sadece bugün mutlu olup olmadığımı soruyor." diyor.

GENÇLER KENDİ EBEVEYNLERİNDEN ŞİKAYETÇİ

İlk olarak 2024 yılında Çin'de popüler olan 'sanal ebeveynler' kavramıyla beraber ünlenen ikili büyük takipçi kitlelerine ulaştı. Bu durum Çin'de Y ve Z kuşaklarının geleneksel aile dinamiklerinden duydukları artan memnuniyetsizliklerini gözler önüne serdi.

Sanal ebeveyn takipçileri, yavaşlayan ekonomide yol bulmanın zorluklarını, 1979–2015 arasındaki tek çocuk politikasının sonucu olarak tek çocuk olmanın getirdiği ebeveyn beklentilerini karşılamanın yükünü, kendi ebeveynlerinin anlamamasından şikayetçi.

''AİLE SIKINTI VE STRESE SOKUYOR''

Şanghay'da yaşayan bir web geliştirici olan Vincent, ailesiyle yaptığı telefon görüşmelerinin çok stresli geçtiğini söylüyor ve kendisini sürekli olarak kariyer seçimi konusunda eleştirdiklerini aktarıyor. Vincent, "Çünkü kamu sektöründe bulunacak bir işin daha istikrarlı olacağına inanıyorlar. Ya da eve bir kız arkadaşımı ne zaman getireceğimi soruyorlar." diyor.

SANAL EBEVEYNLERE 'ANNE-BABA' DİYORLAR

Vincent, kendi ebeveynlerinin getirdiği sıkıntı ve stresin ardından Pan ve Zhang'ın kanalının yorum bölümünde diğerleriyle etkileşime girdiğinde kendini daha az yalnız hissettiğini söylüyor. İkiliye 'anne-baba' hitap eden Vincent gibi binlerce kişi var.

Sanal ebeveyn Pan ve Zhang'ın kanalında genellikle günlük hayatla ilgili söylemler yer alıyor ya da bazen doğum günü dilekleri...

BAZI MESAJLAR ÇOK ENDİŞE VERİCİ

Pan ise bazen kendilerine gelen mesajların çok endişe verici olduğunu söylüyor. Mesela Dian Dian isimli bir kız, Pan'e artık yaşamak istemediğini, depresyonda olduğunu bu yüzden intiharı düşündüğünü yazmış.

Pan, 2024'te Douyin'e verdiği bir röportajda, "Onunla iki saat boyunca konuşmaya devam ettim ama 40 dakika sonra cevap vermedi" diyor. ARadan geçen bir haftanın ardından ise Dian'ın kendisine döndüğünü ve artık kendini daha iyi hissettiğini söylediğini aktardı. Pan, "Gerçekten anlamlı bir şey yaptığımı hissettim ve uzun süre gurur duydum" diyor.

PAN DE MUTLU BİR AİLEDE BÜYÜMEMİŞ

Pan, ilgisiz bir ailenin insana verebileceği acıyı iyi anlıyor çünkü onun da çocukluğu mutlu geçmemiş. Kuzeydeki Şaanxi eyaletinde, geleneksel bir yeraltı konut türü olan yaodong'da büyümüş.

14 yaşındayken annesi felç geçirdikten sonra ailenin geçimini sağlamak için evden ayrılmış. Aynı Douyin röportajında, "Evden ayrılalı 33 yıl oldu ve ebeveynlerim bana bir kez bile teşvik edici bir söz söylemedi" diyor.

Kızları Jiangyu doğduktan sonra Pan, bambaşka bir aile ortamı oluşturmakta kararlıydı. Tipik Çinli ailelerin aksine, Pan ve Zhang, Jiangyu'ya her zaman, onu sevdiklerini söylüyor.

