Japonya'da düşen genç nüfus hükümeti endişeye sevk edince ilginç bir yöntem için adım atıldı. Ülkenin Kochi eyaletinde yaşayanlara flörtleşmeleri için para verilecek.

HABERİN ÖZETİ Nüfusu gitgide düşen ülkeden ilginç adım: Flört uygulamaları için para dağıtacak Japonya'nın Kochi eyaletinde, düşen genç nüfus sorununa karşı yerel yönetim, flörtleşmeleri teşvik etmek amacıyla gençlere dijital flört uygulamaları için 125 dolar ödeme yapacak. Araştırmalara göre, genç evliliklerin dörtte biri dijital uygulamalarda tanışmalarla başlıyor. Kochi yerel yönetimi, 20-39 yaş arası bireyler için bir teşvik programı sundu. Uygun bulunan kişilere, onaylanmış dijital platform aboneliklerini karşılamak üzere 125 dolar verilecek. Japonya, düşük doğum oranları ve yaşlanan nüfusla ciddi demografik sorunlarla karşı karşıya. Kochi eyaleti, gençlerin büyük şehirlere göç etmesiyle nüfus azalması yaşıyor ve yaklaşık 650 bin nüfusa sahip.

Dailymail'in haberine göre, yapılan araştırmada, genç evliliklerin dörtte birinin dijital uygulamalarda tanışmalarla başladığı ortaya çıktı.

Kochi yerel yönetimi de bu verilerden hareket ederek 20-39 yaş arası için dijital flört uygulamalarına yönlendiren bir teşvik programı sundu. Uygun bulunan kişiler, yerel yönetim tarafından onaylanan dijital platformların aboneliğini karşılamak için 125 dolar alacak.

Japonya, düşük seyreden doğum oranları ve hızla yaşlanan nüfusuyla dünyanın en ciddi demografik sorunlarından biriyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Kochi gibi kırsal vilayetler, genç sakinlerin iş ve eğitim fırsatları arayışıyla daha büyük şehirlere taşınması nedeniyle özellikle bu durumdan etkileniyor. Yaklaşık 650 bin olarak tahmin edilen Kochi’nin nüfusu, son birkaç yıldır istikrarlı bir şekilde azalıyor.