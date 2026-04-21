Nüfusu gitgide düşen ülkeden ilginç adım: Flört uygulamaları için para dağıtacak

Japonya'da düşen genç nüfus hükümeti endişeye sevk edince ilginç bir yöntem için adım atıldı. Ülkenin Kochi eyaletinde yaşayanlara flörtleşmeleri için para verilecek.
Dailymail'in haberine göre, yapılan araştırmada, genç evliliklerin dörtte birinin dijital uygulamalarda tanışmalarla başladığı ortaya çıktı.
Kochi yerel yönetimi de bu verilerden hareket ederek 20-39 yaş arası için dijital flört uygulamalarına yönlendiren bir teşvik programı sundu. Uygun bulunan kişiler, yerel yönetim tarafından onaylanan dijital platformların aboneliğini karşılamak için 125 dolar alacak.
Japonya, düşük seyreden doğum oranları ve hızla yaşlanan nüfusuyla dünyanın en ciddi demografik sorunlarından biriyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.
Kochi gibi kırsal vilayetler, genç sakinlerin iş ve eğitim fırsatları arayışıyla daha büyük şehirlere taşınması nedeniyle özellikle bu durumdan etkileniyor. Yaklaşık 650 bin olarak tahmin edilen Kochi’nin nüfusu, son birkaç yıldır istikrarlı bir şekilde azalıyor.