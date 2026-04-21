SON DAKİKA!
 | Berrak Arıcan Baş

Düğün masraflarını Pokemon kartlarıyla çıkardı! Dudak uçuklatan teklifler geldi

İngiltere'de yaşayan 37 yaşındaki bir adam, senelerdir biriktirdiği Pokemon kartlarıyla düğün masraflarını çıkardı. Hiç tahmin etmediği fiyattaki satışlar sayesinde yaklaşık 2 milyon TL gelir elde etti.

GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 11:43

İngiliz damat, düğün masraflarını Pokemon kartlarından çıkardı. 37 yaşındaki bir adam, 20 yılı aşkın süredir biriktirdiği Pokemon kartlarını düğün öncesi satma kararı aldı.

HABERİN ÖZETİ

İngiliz bir damat, 20 yılı aşkın süredir biriktirdiği nadir Pokemon kartlarını satarak düğün masraflarını karşıladı.
37 yaşındaki adam, koleksiyonundaki bazı Pokemon kartlarının beklenenden çok daha değerli olduğunu fark etti.
Sadece bir kartı 21.250 dolara (954 bin TL) satıldı.
Toplamda ise Pokemon kartlarından 40 bin dolar (yaklaşık 1.7 milyon TL) kazandı.
Adam, özellikle Charizard kartlarının çok değerli olduğunu belirtti.
Kazancın düğün masrafları için endişelenmelerine gerek bırakmadığını söyledi.
Aslında Pokemon kartlarından çok da bir gelir beklemediğini söyleyen adam, kazancı karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bazı kartların nadir bulunması sebebiyle biçilen fiyatlar dudak uçuklattı.

SADECE BİR KART NEREDEYSE 1 MİLYON TL!

Örneğin, sadece bir kart için 21 bin 250 dolara yani 954 bin TL'ye anlaştı. Toplamda ise 40 bin dolar yani yaklaşık 1.7 milyon TL kazandı.

Aylardır nişanlısıyla beraber düğün planladıklarını söyleyen adam, "Bazı Charizard kartlarının çok daha değerli olduğunu fark ettim. 2003 yılında aldığım bir kart tek başına 21.250 dolara (954 bin TL) satıldı.'' dedi.

Diğer kartların ise 16250 dolara satıldığını ve üçüncü bir kartın da 3500 dolara satıldığını söyleyen adam, "Koleksiyonumda manevi değeri daha çok olan kartlar vardı. Bu pahalı kartların benim için manevi bir değeri yoktu. Sevdiğim kartları küçükken hep cebimde taşırdım ve buruşurlardı. Ağustos ayında düğün yapacağız ve şimdi düğün masrafları için endişelenmemize gerek yok" yorumunu yaptı.

