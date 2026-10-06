Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 16:47

Kaşıntılı döküntü basit bir alerji değil, ölümcül hastalık çıktı, şimdi herkesi uyarıyor

İngiltere'de 2 çocuk annesi Kimberley Brown, sağ göğsünde kaşıntılı bir döküntü yaşadığında doktora başvurdu. Doktor, çamaşır deterjanını değiştirmeyi önerdi fakat şikayetinin sebebinin basit bir alerji olmadığı ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kaşıntılı döküntü basit bir alerji değil, ölümcül hastalık çıktı, şimdi herkesi uyarıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 16:47

Kimberley Brown, 2020 yılında ilk kez sağ göğsünde kaşıntılı bir döküntü yaşadı. O dönem aile hekimine başvurdu ve çamaşır deterjanını değiştirmesi, hassas ciltler için üretilmiş vücut yıkama jeli kullanması tavsiye edildi. 

Kaşıntılı döküntü basit bir alerji değil, ölümcül hastalık çıktı, şimdi herkesi uyarıyor

3. EVRE KANSER

İki çocuk annesi bu olaydan haftalar sonra sağ göğsünde bir kitle fark etti ve hastaneye başvurdu. Brown'a biyopsi yapıldı ve meme kanserinin 3. evresinde olduğu söyledi. Acil olarak ameliyata alındı, kemoterapi ve radyoterapi gördü. 

BU KEZ 4. EVRE

2021 yılında kanserden kurtuldu fakat bu yılın başlarında baş ağrıları ve bulanık görme baş gösterdi, meme kanserinin geri döndüğünü öğrendi. Fakat bu kez 4. evreydi yani vücudunun diğer bölgelerine de yayılmış bir durumdaydı. 

Kaşıntılı döküntü basit bir alerji değil, ölümcül hastalık çıktı, şimdi herkesi uyarıyor

VÜCUDUNA YAYILMIŞTI

MR taramaları yapıldı, beyninde 10 lezyon, karaciğerinde çok sayıda lezyon, akciğerinde 3 cm'lik bir kitle ve pelvisinde altı tümör olduğu tespit edildi.

Kaşıntılı döküntü basit bir alerji değil, ölümcül hastalık çıktı, şimdi herkesi uyarıyor

HASTALIĞIN AZ BİLİNEN BELİRTİSİ

Brown artık ne kadar ömrünün kaldığından emin olmadığını iki oğluyla anılar biriktirmek için çabaladığını söyledi. Bu süreçte herkesi bilgilendirmeyi amaçlayan Brown, meme kanserinin bu az bilinen kaşıntılı döküntü konusunda farkındalık oluşturmak istiyor. 

Kaşıntılı döküntü basit bir alerji değil, ölümcül hastalık çıktı, şimdi herkesi uyarıyor

BAĞIŞ KAMPANYASI

Öte yandan ömrünün son aylarını yaşadığı belirtilen kadın, cenaze masraflarını karşılamak ve çocuklarına destek olmak için GoFundMe üzerinden bir bağış kampanyası başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Finli politikacılar evlerinde dışkı bulmaya başladı! Bu psikolojik savaş operasyonları bir ülkeyi işaret ediyor
Postayla radyoaktif madde servisi! Rusya'dan ithal edip sattı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#kanser
#meme kanseri
#Gofundme
#Kimberley Brown
#3. Evre Kanser
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.