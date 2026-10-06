Kaşıntılı döküntü basit bir alerji değil, ölümcül hastalık çıktı, şimdi herkesi uyarıyor

Kimberley Brown, 2020 yılında ilk kez sağ göğsünde kaşıntılı bir döküntü yaşadı. O dönem aile hekimine başvurdu ve çamaşır deterjanını değiştirmesi, hassas ciltler için üretilmiş vücut yıkama jeli kullanması tavsiye edildi.

3. EVRE KANSER

İki çocuk annesi bu olaydan haftalar sonra sağ göğsünde bir kitle fark etti ve hastaneye başvurdu. Brown'a biyopsi yapıldı ve meme kanserinin 3. evresinde olduğu söyledi. Acil olarak ameliyata alındı, kemoterapi ve radyoterapi gördü.

BU KEZ 4. EVRE

2021 yılında kanserden kurtuldu fakat bu yılın başlarında baş ağrıları ve bulanık görme baş gösterdi, meme kanserinin geri döndüğünü öğrendi. Fakat bu kez 4. evreydi yani vücudunun diğer bölgelerine de yayılmış bir durumdaydı.

VÜCUDUNA YAYILMIŞTI

MR taramaları yapıldı, beyninde 10 lezyon, karaciğerinde çok sayıda lezyon, akciğerinde 3 cm'lik bir kitle ve pelvisinde altı tümör olduğu tespit edildi.

HASTALIĞIN AZ BİLİNEN BELİRTİSİ

Brown artık ne kadar ömrünün kaldığından emin olmadığını iki oğluyla anılar biriktirmek için çabaladığını söyledi. Bu süreçte herkesi bilgilendirmeyi amaçlayan Brown, meme kanserinin bu az bilinen kaşıntılı döküntü konusunda farkındalık oluşturmak istiyor.

BAĞIŞ KAMPANYASI

Öte yandan ömrünün son aylarını yaşadığı belirtilen kadın, cenaze masraflarını karşılamak ve çocuklarına destek olmak için GoFundMe üzerinden bir bağış kampanyası başlattı.