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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:54

Postayla radyoaktif madde servisi! Rusya'dan ithal edip sattı

Rusya'dan yasa dışı yollarla radyoaktif madde ithal edip ABD'de posta servisiyle dağıtım yapan kişi yakayı ele verdi. 44 yaşındaki Jacob D. Miller suçunu da itiraf etti.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Postayla radyoaktif madde servisi! Rusya'dan ithal edip sattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 11:54

44 yaşındaki Jacob D. Miller, 'dan tehlikeli radyoaktif madde olan plütonyum ithal etti. Bu maddeleri de evlere posta yoluyla dağıttığına dair suçunu itiraf etti. Daha önceden de çocuk pornografisi bulundurma ve patlayıcı madde bulundurma suçlarından mahkum edilmiş ve iki buçuk yıl hapis ve 10 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmış olan Miller ardından 'Periyodik Tabloyu Topla' işine girdi. 

Postayla radyoaktif madde servisi! Rusya'dan ithal edip sattı

POSTAYLA RADYOAKTİF MADDE SERVİSİ

Miller, radyoaktif plütonyum ve son derece zehirli talyum elementi de dahil olmak üzere element örneklerini sattığı kişilere ABD posta servisi aracılığıyla gönderdi. 

Miller'ın evinde yapılan aramada, müfettişler patlayıcı toz dolu şişeler, çok sayıda mermi ve yasadışı olarak sahip olduğu altı ateşli silah içeren bir kutu ele geçirdi.

Postayla radyoaktif madde servisi! Rusya'dan ithal edip sattı

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Miller yakalanmasının ardından mühimmat bulundurma, patlayıcı madde bulundurma, yasal yetki olmaksızın nükleer madde ithal etme, tehlikeli madde gönderme ve çocuk pornografisi bulundurma suçlarının da bulunduğu bir dizi suçlamayı kabul etti.

'un haberine göre, Miller'ın cezası, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Mark Mastroianni tarafından 21 Ocak 2027'de açıklanacak.

Plütonyum, nükleer silahlarda kullanılabilen radyoaktif, gümüş renkli bir metaldir. Solunum yoluyla, açık yaralardan veya yutma yoluyla vücuda girdiğinde ölümcül bir zehirdir. Talyum ise son derece zehirli, kokusuz, tatsız ve yavaş etkili bir ağır metaldir.

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#rusya
#Plütonyum
#New York Post
#Jacob D Miller
#Talyum
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