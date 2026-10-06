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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 09:34

Gizli rapor ortaya çıkardı: İsrail iç savaş ya da siyasi çöküşün eşiğinde!

İsrail için ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından hazırlanan gizli rapor ortaya çıktı. İsrail'in bir iç savaş ya da siyasi çöküşün eşiğinde olduğu belirtildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Gizli rapor ortaya çıkardı: İsrail iç savaş ya da siyasi çöküşün eşiğinde!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 09:34

’deki Maariv gazetesinin "Drop Site News" adlı internet sitesine dayandırdığı habere göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından hazırlanan gizli raporda, İsrail'in karşı karşıya olduğu iç ve dış süreçlere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Gizli rapor ortaya çıkardı: İsrail iç savaş ya da siyasi çöküşün eşiğinde!

İÇ SAVAŞ VEYA SİYASİ ÇÖKÜŞ RİSKİ

Söz konusu raporda, Gazze, Lübnan ve İran ile yürütülen savaş yıllarının İsrail içerisindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal bölünmeleri derinleştirdiği aktarıldı.

İsrail'deki siyasi kutuplaşma, ekonomik baskılar ve zorunlu askerlik krizinin oluşturduğu gerilimin, ülkeyi iç savaş veya siyasi çöküş riskiyle karşı karşıya getirdiği belirtildi.

İç krizlerin biriktiği bir dönemde 27 Ekim'de seçimlerin yapılacağına dikkat çekilen raporda, ekonomik kriz, askeri harcamaların artması ve üç yıl süren çatışmalardan dönen askerlerden bazılarının ağır psikolojik travmalar yaşaması kriz sebepleri arasında gösterildi.

Gizli rapor ortaya çıkardı: İsrail iç savaş ya da siyasi çöküşün eşiğinde!

SEKÜLER VE DİNDAR KESİM ARASINDA ANLAŞMAZLIK

Raporda, zorunlu askerlik krizinin seküler ve dindar kesimler arasındaki anlaşmazlığı derinleştirdiği, "Haredi" (Ultra-Ortodoks) Yahudilerinin askerlik hizmetinden muaf tutulmasının İsrail toplumunda güçlü bir huzursuzluk kaynağı oluşturduğu ifade edildi.

Bunun yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da tırmanan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin de iç sorunları ağırlaştıran etkenlerden biri olduğu kaydedildi.

Gizli rapor ortaya çıkardı: İsrail iç savaş ya da siyasi çöküşün eşiğinde!

NETANYAHU YÜZÜNDEN ÜLKE YALNIZLAŞTI

CIA raporunda, İsrail'deki iktidar mücadelesi nedeniyle Başbakan 'nun şahsıyla ilgili ayrı bir krizin mevcut olduğu görüşüne yer verildi.

Eş zamanlı olarak İsrail'in dış dünyada tecrit edildiğine işaret edilerek, ABD'deki desteğin azalması ve ülkenin "yarı parya devlet" durumuna gelmesinin dağılma riskini tetikleyebileceği uyarısında bulunuldu.

Gizli rapor ortaya çıkardı: İsrail iç savaş ya da siyasi çöküşün eşiğinde!

HÜKÜMET KURACAK ÇOĞUNLUK YOK

Netanyahu, Aralık 2022'den bu yana İsrail tarihinin en sağcı hükümetinin başkanlığını yürütüyor.

İsrail'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde kamuoyu araştırmalarında muhalefet bloğunun önde olduğu, ancak hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı belirtiliyor.

Netanyahu hakkında ülke içinde hapis cezası gerektiren yolsuzluk suçlamaları bulunuyor. Netanyahu ayrıca, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle 2024 yılından bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranıyor.

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ETİKETLER
#israil
#binyamin netanyahu
#Maariv Gazetesi
#Drop Site News
#Abd Merkezi İstihbarat Teşkilatı Cia
#Dünya
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