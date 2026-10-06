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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 07:20
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 07:20

Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Çılgınlık yaparsanız yine ezeriz

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Mısır'a yönelik savaş tehditlerine cevap gecikmedi. Mısırlı bazı milletvekili, gazeteci ve içerik üreticileri, İsrailli bakana rest çekti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Çılgınlık yaparsanız yine ezeriz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 07:20
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 07:20

'in aşırı sağcı Maliye Bakanı , 'ın İsrail'e saldırması halinde "Sina diye bir yerin kalmayacağını" iddia etti.

Smotrich, Mısır'ın 1973'teki 6 Ekim Savaşı galibiyetinin yıl dönümü arifesinde Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) haber sitesi "Hashtiblach"a görüntülü mülakat verdi.

İsrailli bakan, Mısır'ın olası bir hamlesine ilişkin, "Mısır'ın bize saldırmasını engelleyecek şey nedir? Eğer bize saldırırlarsa en azından Sina diye bir yer kalmaz. Ancak hayır, bu bir daha yaşanmayacak." ifadelerini kullandı.

MISIR'DAN SAVAŞ TEHDİTLERİNE CEVAP

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Mısır'a ve Sina Yarımadası'na yönelik tehdit içeren açıklamalarına Mısırlı bazı gazeteci, milletvekili ve çevrim içi içerik üreticilerinden yanıt geldi.

Mısır'daki Sada al-Balad kanalında yayınlanan "Sorumluluğum Altında" programının sunucusu gazeteci Ahmed Musa, Smotrich'in açıklamalarına canlı yayında tepki gösterdi.

Musa, İsrailli bakana hitaben, "Eğer bir çılgınlık yaparsanız İsrail diye bir yer kalmaz, konu bu kadar nettir. Sen Mısır'dan, Sina'dan ve dolayısıyla bir savaştan bahsediyorsun." dedi.

Savaşın bedelini İsrail'in geçmişte ödediğini hatırlatan Musa, "120 milyon Mısırlı vatanı uğruna ölmeye hazırdır. Bir darbeye 10 katıyla karşılık veririz. Geçmişte (1973 zaferinde) bunu yapanlar yine yapar. Mısır Silahlı Kuvvetleri her zaman ve her koşulda vatanı savunmaya hazırdır. Sina kırmızı çizgimizdir, tek bir karışına dahi yaklaşamazsınız." ifadelerini kullandı.

Mısırlı gazeteci ve milletvekili Mustafa Bekri de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Smotrich'e tepki gösterdi.

Bekri, "Aşırı sağcı Smotrich Mısır'ı Sina'yı ele geçirmekle tehdit ediyor. Bu zayıf kabadayı Mısır'ı kolay bir lokma sanıyor. Keşke ordunuzu nasıl ezdiğimizi okusaydın bilgisiz adam. Bunu bir kez yapanlar tekrar yapabilir. Mısır ordusu ulusal güvenliğe kasteden herkesle yüzleşmeye ve onu ezmeye hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır yönetimine yakınlığıyla bilinen Amr Edib de "Mbc Mısır" kanalındaki el-Hikaye adlı programında, Smotrich'e tepki gösterdi.

Edib, "Bizi denize dökmeden önce kendinizi kanalizasyonda bulursunuz. Ne (başkent) Tel Aviv kalır ne Ben Gurion Havalimanı ne de (Başbakan Binyamin) Netanyahu. Aramızdaki mesafe sadece birkaç metre." ifadelerini kullandı.

Mısırlı sosyal medya içerik üreticisi Luey el-Hatib ise Smotrich'i "siyasi anlayıştan yoksun ve akıl dışı söylemlerde bulunmakla" eleştirerek, konuşmadan önce ne hakkında konuştuğunu öğrenmesi gerektiğini belirtti.

SİSİ: TOPRAKLARIMIZDAN ASLA TAVİZ VERMEYİZ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi dün, Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Mısır ordusunun her zaman ve her koşulda ulusal güvenliği ve ülkenin kazanımlarını korumaya hazır olduğunu belirtmişti.

1973 savaşı zaferine değinen Sisi, Mısır halkının o dönemde toprağından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya kanıtladığını vurgulamıştı.

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ETİKETLER
#israil
#Mısır
#Bezalel Smotrich
#Sina Yarımadası
#6 Ekim Savaşı
#Dünya
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