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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:17

Akranları 'büyükanne' diye dalga geçiyor! Oysa henüz 6 yaşında ve nadir hastalıkla mücadele ediyor

Hindistan'ın Kerala eyaletinde, dünya genelinde 500'den az kişide görülen hastalıkla mücadele eden 6 yaşındaki Aizza Akhil, okula başlayınca hayatı daha da zorlaştı. 'Cutis Laxa' hastalığına sahip olan Akhil okulda akran zorbalığına maruz kaldı. Hastalığı nedeniyle arkadaşları ona 'büyükanne' demeye başladı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Akranları 'büyükanne' diye dalga geçiyor! Oysa henüz 6 yaşında ve nadir hastalıkla mücadele ediyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:17

'ın eyaletinde yaşayan 6 yaşındaki Aizza Akhil oldukça nadir bir hastalıkla mücadele  ediyor. Dünyada 500'den az kişide görülen, cildin elastikiyetini kaybetmesine ve sarkmasına neden olan 'Cutis Laxa' isimli hastalık küçük kızın hayatını kabusa çevirdi. 

Akranları 'büyükanne' diye dalga geçiyor! Oysa henüz 6 yaşında ve nadir hastalıkla mücadele ediyor

İLK TEŞHİS 6 AYLIKKEN KONULDU

Akhil doğduğunda sağlıklı bir bebekti. Fakat 6 aylık olduğunda ailesi derisinde kırışma ve gevşeme olduğunu fark etti. Birçok doktor Akhil'i muayene etti ve 9 aylıkken 'Cutis Laxa' teşhisi konuldu. 

Akranları 'büyükanne' diye dalga geçiyor! Oysa henüz 6 yaşında ve nadir hastalıkla mücadele ediyor

'BÜYÜKANNE' DİYE SESLENDİLER

Küçük kız okula başladığında ise hastalığı onun daha da zorlanmasına neden oldu. Okuldaki bazı öğrenciler, Akhil'in görünüşüyle ilgili sorular sormaya başladı, bir gün ise ona 'büyükanne' diye seslendiler. Bu durum Akhil'in okuldan uzaklaşmasına neden oldu. Akhil yaşadıklarını ailesine anlatırken, ''Okulda bana büyükanne diyorlar. Cildimin yaşlı bir kadının cildi gibi olduğunu söylüyorlar'' diyerek sitem etti. 

Akranları 'büyükanne' diye dalga geçiyor! Oysa henüz 6 yaşında ve nadir hastalıkla mücadele ediyor

ÖĞRENCİLERE HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Aizza’nın ailesi, okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşerek hastalık hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesini sağladı. Aizza’nın amcası Arjun George, okulda yapılan bilgilendirmenin ardından öğrencilerin küçük kıza karşı daha anlayışlı davranmaya başladığını söyledi.

Akranları 'büyükanne' diye dalga geçiyor! Oysa henüz 6 yaşında ve nadir hastalıkla mücadele ediyor

TEDAVİ VE BAKIM OLDUKÇA MASRAFLI

The Sun'ın haberine göre, aileyi zorlayan bir başka durum ise Akhil'in tedavisi için gereken para. Tedavi ve bakım masrafları aylık 20 bin Hindistan rupisi yani yaklaşık 10 bin TL. Güvenlik görevlisi olarak çalışan babası ise bu masraftan daha az maaş aldığını söyledi. 

Ailenin önündeki en büyük sorun ise Aizza’nın ilerleyen yıllarda ihtiyaç duyabileceği tedavilerin maliyeti. Aile, kızlarının gelecekteki ameliyatlarını karşılayabilmek için destek toplamaya çalışıyor.

Akranları 'büyükanne' diye dalga geçiyor! Oysa henüz 6 yaşında ve nadir hastalıkla mücadele ediyor

Öte yandan Akhil bu yıl ilk cerrahi operasyonunu oldu ve başarılı geçti. Sol kaş çevresindeki derinin gözünün üzerine kadar inmesi üzerine yapılan operasyondu.

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#hindistan
#Kerala
#Aizza Akhil
#Cutis Laxa
#Arjun George
#Dünya
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