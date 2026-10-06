Akranları 'büyükanne' diye dalga geçiyor! Oysa henüz 6 yaşında ve nadir hastalıkla mücadele ediyor

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yaşayan 6 yaşındaki Aizza Akhil oldukça nadir bir hastalıkla mücadele ediyor. Dünyada 500'den az kişide görülen, cildin elastikiyetini kaybetmesine ve sarkmasına neden olan 'Cutis Laxa' isimli hastalık küçük kızın hayatını kabusa çevirdi.

İLK TEŞHİS 6 AYLIKKEN KONULDU

Akhil doğduğunda sağlıklı bir bebekti. Fakat 6 aylık olduğunda ailesi derisinde kırışma ve gevşeme olduğunu fark etti. Birçok doktor Akhil'i muayene etti ve 9 aylıkken 'Cutis Laxa' teşhisi konuldu.

'BÜYÜKANNE' DİYE SESLENDİLER

Küçük kız okula başladığında ise hastalığı onun daha da zorlanmasına neden oldu. Okuldaki bazı öğrenciler, Akhil'in görünüşüyle ilgili sorular sormaya başladı, bir gün ise ona 'büyükanne' diye seslendiler. Bu durum Akhil'in okuldan uzaklaşmasına neden oldu. Akhil yaşadıklarını ailesine anlatırken, ''Okulda bana büyükanne diyorlar. Cildimin yaşlı bir kadının cildi gibi olduğunu söylüyorlar'' diyerek sitem etti.

ÖĞRENCİLERE HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Aizza’nın ailesi, okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşerek hastalık hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesini sağladı. Aizza’nın amcası Arjun George, okulda yapılan bilgilendirmenin ardından öğrencilerin küçük kıza karşı daha anlayışlı davranmaya başladığını söyledi.

TEDAVİ VE BAKIM OLDUKÇA MASRAFLI

The Sun'ın haberine göre, aileyi zorlayan bir başka durum ise Akhil'in tedavisi için gereken para. Tedavi ve bakım masrafları aylık 20 bin Hindistan rupisi yani yaklaşık 10 bin TL. Güvenlik görevlisi olarak çalışan babası ise bu masraftan daha az maaş aldığını söyledi.

Ailenin önündeki en büyük sorun ise Aizza’nın ilerleyen yıllarda ihtiyaç duyabileceği tedavilerin maliyeti. Aile, kızlarının gelecekteki ameliyatlarını karşılayabilmek için destek toplamaya çalışıyor.

Öte yandan Akhil bu yıl ilk cerrahi operasyonunu oldu ve başarılı geçti. Sol kaş çevresindeki derinin gözünün üzerine kadar inmesi üzerine yapılan operasyondu.