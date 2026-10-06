Finli politikacılar evlerinde dışkı bulmaya başladı! Bu psikolojik savaş operasyonları bir ülkeyi işaret ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Avrupa ülkelerini saran Rus endişesi her geçen gün daha da büyüyor. Son zamanlarda Avrupa ülkeleri, Rusya'nın kendilerine karşı gizli bir savaş yürüttüğünü öne sürüyor. Bunun son örneği ise Finlandiya'dan geldi.

RUS AJANLARI EVLERDE 'UĞURSUZ İŞARETLER' BIRAKTI

Finlandiya milletvekilleri, gizemli ev ziyaretlerine maruz kaldıklarını açıkladı. Finli politikacıların iddiasına göre, evlerden herhangi bir eşya çalınmadı ya da herhangi bir eşyaya zarar verilmedi. Bunun yerine hedeflerinin orada olduklarını bilmelerini sağlamak amacıyla 'uğursuz işaretler' bıraktıklarını ifade etti.

TUVALETTE DIŞKI, KAPILARIN VE IŞIKLARIN AÇIK OLMASI

Bir milletvekili, tuvaletinde dışkı bulduğunu, diğer politikacı ise kapıların, ışıkların gizemli şekilde açık bırakıldığını ayrıca tuvalette de idrar olduğunu fark ettiğini söyledi.

Bu kasıtlı kafa karıştırıcı hamlelerin, politikacıların zihinlerini etkilemek amacıyla yapıldığına dair şüpheler ortaya çıktı. Finlandiya'nın kıdemli milletvekili Ben Zyskowicz, bu ürpertici zihin oyunlarının arkasında Rus istihbaratının olabileceğine inandığını aktardı. Zyskowicz, ''Bu, Rus istihbarat servisinin insanların izlendiğini gösterme, kafa karışıklığı veya endişe oluşturma yöntemidir.'' dedi.

''YABANCI MÜDAHALE OLASILIĞI YÜKSEK''

The Sun'ın haberine göre, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, polisin rahatsız edici ihlallerin arkasındaki kişileri arama çalışmalarına devam ederken, yabancı müdahale olasılığını dışlamadı. Başbakan Orpo'ya bu durumdan Rusya'nın sorumlu olup olmadığı sorulduğunda ise "Bu oldukça mümkün. Özellikle günümüzde bu oldukça muhtemel" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Parlamento Başkanı Jussi Halla-aho, 'önemli' sayıda şüpheli vakanın ortaya çıkarıldığını söyledi. Halla-aho, "Bize bilinen şüpheli vakaların sayısı hakkında kesin bir şey söyleyemem, ancak her halükarda bu önemli bir sayı." ifadelerini kullandı.

Helsinki polisi, milletvekillerinin evlerinde ortaya çıkan tuhaf olayların ardından 1 Ekim'de soruşturma başlattı.

RUSYA'NIN PSİKOLOJİK OPERASYONLARI

Bu 'uğursuz işaretler, Rus istihbaratının daha önce de hedeflerine karşı son derece benzer psikolojik savaş yöntemleri kullandığı yönündeki suçlamalar nedeniyle alarm zillerini çaldırdı.

ABD'DE BUNU YAPMIŞLARDI!

ABD yetkilileri de daha önce diplomatları korkutmak amacıyla eşyaların yerinden oynatıldığı ve pencerelerin açıldığı şüpheli 'ev baskınlarını' belgelemişti. Bu olaylarda da eve girenlerin tuvalete 'kartvizitlerini' bıraktığı belirtilmişti.

Wall Street Journal'ın 2023'te bildirdiğine göre, bir Rus FSB ajanı, Rusya'yı ziyaret eden üst düzey bir ABD yetkilisinin bavulunun içine dışkılamakla suçlanmıştı.

Eski BBC Rusya muhabiri Sarah Rainsford da eve döndüğünde "her tuvalette büyük miktarda sifonu çekilmemiş atık" bulduğunu anlatmıştı.

Guardian gazetecisi Luke Harding, 2011'de Rusya'dan sınır dışı edilmeden önce FSB görevlilerinden şüphelenilen kişilerin Moskova'daki dairesine defalarca girdiğini iddia etmişti.

Bu rahatsız edici taktikler, Soğuk Savaş dönemindeki psikolojik operasyonları anımsatıyor. Bu sistemler, düşman ajanların kendi evlerinin içine kadar ulaşabilecekleri bilgisiyle hedeftekileri tedirgin etmek üzere tasarlanmıştı.