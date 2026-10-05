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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:44

Rusya ile çatışma riski her zamankinden daha yüksek! Almanya İstihbarat Başkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar

Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Martin Jaeger, ülkesinin Rusya ile doğrudan ve şiddetli bir çatışmaya sürüklenebileceğini söyledi. Almanya'nın Rusya ile karşı karşıya kaldığı çatışmanın yeni ve daha tehlikeli boyut kazandığını söyleyen Jaeger, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de baskı altında olduğunu ifade etti.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:44

Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Martin Jaeger, Alman Federal Meclisinin () istihbarat kurumlarının faaliyetlerini denetleyen Parlamento Denetim Kurulu'nun (PKGr) bu sabahki oturumunda bilgi verdi. 

HABERİN ÖZETİ

Rusya ile çatışma riski her zamankinden daha yüksek! Almanya İstihbarat Başkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Martin Jaeger, Rusya'nın Almanya'ya karşı doğrudan ve somut bir tehdit oluşturduğunu, gizli bir savaş yürüttüğünü ve iki ülke arasında şiddetli bir çatışma tehlikesi bulunduğunu açıkladı.
BND Başkanı Martin Jaeger, şu anda başka hiçbir ülkenin Almanya için Rusya kadar doğrudan, kapsamlı ve somut bir tehdit oluşturmadığını ve Almanya'nın şiddetli bir çatışmaya sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Ağustos ayında Leipzig Havalimanı'na yönelik patlayıcı yüklü İHA ile yapılmak istenen saldırı girişiminin tehdit seviyesinin bir örneği olduğunu ve Almanya'daki hedeflere yönelik saldırı tehlikesinin sürdüğünü ifade etti.
Rusya'nın geleneksel askeri veya hukuki kategorilerle kavranamayacak gizli bir savaş (gölge savaşı) yürüttüğünü ve Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini kırmayı amaçladığını söyledi.
Jaeger, Rusya'nın NATO topraklarına yönelik büyük ölçekli bir saldırı işaretinin görülmediğini ancak Baltık ülkelerinde düşük seviyeli Rus askeri faaliyetleri olabileceğini bildirdi.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

BND Başkanı Martin Jaeger, Almanya ile arasında şiddetli bir çatışma tehlikesi olduğunu belirterek, "Rusya ile karşı karşıya kaldığımız çatışma yeni ve daha tehlikeli bir boyut kazandı. Şu anda başka hiçbir ülke Almanya için bu kadar doğrudan, kapsamlı ve somut bir tehdit oluşturmuyor. Almanya, Rusya ile şiddetli bir çatışmaya sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya" dedi.

Rusya ile çatışma riski her zamankinden daha yüksek! Almanya İstihbarat Başkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar

''BU OLAY TEHDİT SEVİYESİNİN ÖRNEĞİYDİ''

Jaeger, ağustos ayında Leipzig Havalimanına yönelik patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) ile yapılmak istenen saldırı girişimine ilişkin olarak ise "Bu olay tehdit seviyesinin bir örneğiydi. Rus istihbarat servisleri yüksek derecede profesyonellik ve acımasızlıkla hareket ettiklerinin bir örneğiydi. Almanya'da daha fazla saldırı tehlikesi hiçbir şekilde sona ermedi. Almanya'daki hedeflere yönelik saldırı tehdidi gerçek ve mevcut olmaya devam ediyor. Bununla yüzleşmeliyiz" açıklamasını yaptı. 

BND Başkanı "Tehdit, bireysel saldırı planlarının çok ötesine uzanıyor. Rusya, Avrupa'da siyasi nüfuz kurmayı ve Moskova aleyhine kararlar alınmasını engellemeyi amaçlıyor. Almanya, Rusya'nın Avrupa'daki hegemonyacı güç gösterisine büyük bir engel haline geldi. Gelecekte Berlin ve diğer Avrupa başkentlerinde Moskova aleyhine hiçbir siyasi karar alınmamasını sağlamak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Rusya ile çatışma riski her zamankinden daha yüksek! Almanya İstihbarat Başkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar

''PUTİN BASKI ALTINDA''

BND Başkanı, "Başkan Putin, Ukrayna üzerindeki baskıyı kesmenin, kendi iç iktidar tabanını tehlikeye atmadan durdurabileceği noktayı çoktan geçti. Rusya'nın bakış açısından, bugüne kadar yapılan büyük fedakarlıkları haklı çıkaracak bir başarıyı Ukrayna'da göstermesi gerekiyordu. Bu da onu büyük bir baskı altına alıyor ancak bu durum Moskova'da kararsızlık anlamına gelmiyor. Rusya, askeri ve ekonomik kaynaklarının sınırlılıklarının farkında. Kendi zayıflıklarını içeride baskı yoluyla, kaynakları sürekli olarak savaşa odaklayarak ve en önemlisi-kararlılık ve risk alarak telafi ediyor. Rusya, maddiyat, para ve insan hayatından daha çok irade gücüne ve fedakarlık yapma isteğine değer veriyor. Rusya nihayetinde Rus baskısına ve yıldırma taktiklerine dayanamayacağımızı varsayarak hareket ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile çatışma riski her zamankinden daha yüksek! Almanya İstihbarat Başkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar

''RUSYA BİZE KARŞI GİZLİ SAVAŞ YÜRÜTÜYOR''

BND Başkanı Jaeger, "Rusya bize karşı gizli bir savaş (gölge savaşı) yürütüyor. Bu ilan edilmemiş savaş, geleneksel askeri veya hukuki kategorilerle kavranamaz. Çatışma halinde halinde değiliz ve yine de saldırıya uğruyoruz bu gerçekten de bir gizli savaş (gölge savaşı)" dedi. Jaeger, Rusya'nın Avrupa'nın Ukrayna'ya olan siyasi desteğini kırmak istediğini de kaydetti.

Rusya ile çatışma riski her zamankinden daha yüksek! Almanya İstihbarat Başkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar

''BİZİ BÜYÜK DÜŞMAN OLARAK GÖRÜYORLAR''

Jaeger, "Bu çatışmayı biz istemedik. Rusya bizi büyük bir düşman olarak görüp bunu bize dayatıyor. Bunun nedeni, Almanya'nın Rusya'nın revizyonist-yayılmacı politikalarını ve Ukrayna'ya karşı saldırgan savaşını kabul etmemesi. Almanya, Rusya'nın Avrupa'daki hegemonik güç gösterisine büyük bir engel haline geldi ve bu nedenle Rus eylemlerinin hedefi oldu. Moskova'nın değerlendirmesi uyum sağlamayan herkes düşman olur" diye konuştu. 

Rusya ile çatışma riski her zamankinden daha yüksek! Almanya İstihbarat Başkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar

''DAHA FAZLA TEHDİT OLACAK''

Jaeger, "Rusya'nın korkutma girişimlerine ve daha fazla müdahalesine karşı kendimizi hazırlamalıyız. Muhtemelen daha fazla tehdit olacak. Buna karşı kararlı durmalıyız. Rusya bizi test ediyor. Bu durumu nasıl ele aldığımızı yakından izliyor. Kremlin, önlem alma konusunda tereddüt edersek Almanya üzerindeki baskıyı daha da artıracaktır" diye konuştu.

Jaeger, Rusya'nın NATO topraklarına yönelik büyük ölçekli bir saldırısına dair herhangi bir işaret görmediklerini ancak Baltık ülkelerinde "düşük seviyeli Rus askeri faaliyetleri" olabileceğini belirtti.

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#rusya
#Bundestag
#Bnd
#Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı
#Martin Jaeger
#Dünya
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