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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'da düzenlenen geleneksel Şükran Günü (Thanksgiving) etkinliği dolayısıyla "Freedom" ve "Feathers" adlı iki hindiyi affetti. ABD'deki bu gelenek, 1963'te John F. Kennedy kendisine gönderilen hindiyi kesmek yerine 'Bırakın büyüsün' demesiyle başladı. 1973'te First Lady Pat Nixon hindiyi bir çocuk çiftliğine, 1978'de Rosalynn Carter ise küçük bir hayvanat bahçesine gönderdi. Hindiyi bağışlama alışkanlığı Ronald Reagan döneminde daha düzenli hale geldi ve Beyaz Saray'ın geleneği oldu.