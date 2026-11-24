İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fuhuş ve uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında sanatçı Özcan Deniz, yönetmen Cem Karcı, organizatör Erdal Bozkuş, oyuncu Deniz Çakır'ın da bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Özcan Deniz ve Deniz Çakır'ın da bulunduğu 35 kişiye gözaltı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fuhuş ve uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Özcan Deniz ve Deniz Çakır'ın da yer aldığı 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma; fuhuş, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu temin etme ve uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçlarına yönelik Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatıldı. Şüpheli ve tanık beyanları, gizli tanık anlatımları ile dijital materyaller ve cep telefonlarındaki bilirkişi inceleme raporları sonucunda yeni delillere ulaşıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüphelinin arasında sanatçı Özcan Deniz, yönetmen Cem Karcı, organizatör Erdal Bozkuş ve oyuncu Deniz Çakır da bulunuyor. Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

35 ÜNLÜ İSİM HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Soruşturma dosyasına giren şüpheli savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla verdiği beyanlar, gizli tanık anlatımları ile ele geçirilen cep telefonu ve dijital materyaller üzerindeki bilirkişi inceleme raporları doğrultusunda yeni delillere ulaşıldı. Elde edilen bulgular neticesinde uyuşturucu madde kullanıldığı veya bulundurulduğu yönünde şüphe oluşması üzerine savcılık harekete geçti.

ÖZCAN DENİZ VE DENİZ ÇAKIR DA İSİMLER ARASINDA

Savcılık talimatıyla soruşturma kapsamında tespit edilen ve aralarında sanatçı Özcan Deniz, yönetmen Cem Karcı, organizatör Erdal Bozkuş, oyuncu Deniz Çakır, Murat Başoğlu, İbrahim Yılmaz, Meltem Keklik gibi isimlerin de olduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.