Türkiye genelinde çarşamba günü hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece düşecek. Bazı bölgelerde yoğun kar ve kuvvetli sağanak etkili olurken pazar gününden itibaren yağışlar yurdun büyük bölümüne yayılacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, İHA muhabirine yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

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HABERİN ÖZETİ Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Sıcaklıklar 10 derece düşecek, yoğun kar geliyor Türkiye genelinde çarşamba günü hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece düşecek, bazı bölgelerde yoğun kar ve kuvvetli sağanak etkili olacak ve pazar gününden itibaren yağışlar yurdun büyük bölümüne yayılacak. Çarşamba günü Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Rize'de kuvvetli yağmur, Artvin ve Erzurum'da yoğun kar beklenirken Doğu Anadolu genelinde ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar esecek. Pazar günü ise ülkenin büyük bir bölümünde yağışlar görülecek ve bu durum pazartesi ve salı günlerinde de devam edecek. Çarşamba günü ülke genelinde sıcaklıkların 6 ila 10 derece azalacağı, perşembe gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor, bu şehirlerde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

İKİ İLDE YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Çarşamba günü Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Rize'de kuvvetli yağmur, Artvin ve Erzurum'da yoğun kar beklenirken Doğu Anadolu genelinde ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar esecek.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLAR YURDA YAYILACAK

Perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmezken havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü Edirne ve Kırklareli çevrelerinde başlayacak yağışlar, cumartesi günü Tekirdağ, Çanakkale ve Muğla'da da etkisini gösterecek.

Özdemirci, "Pazar günü ise ülkemizin büyük bir bölümünde yağışlar görülecek. Özellikle pazartesi ve salı gününde yine ülkenin büyük bir bölümünde yağışlar görülmeye devam edecek" dedi.

SICAKLIKLAR 10 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Çarşamba günü ülke genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağını belirten Özdemirci, düşüşün 6 ila 10 dereceyi bulacağını söyledi. Perşembe gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıkların yeniden yükselmesi, mevsim normalleri civarına ve yer yer üzerine çıkması bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyükşehirde önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de parçalı bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul'da çarşamba günü gece 3, gündüz 9 derece olacak sıcaklıklar, perşembe günü gece 6, gündüz 12 dereceye yükselecek. Cuma günü ise gece 10, gündüz 16 derece sıcaklık bekleniyor.

Ankara 'da çarşamba günü gece eksi 1, gündüz 4 derece olması beklenen sıcaklıklar, perşembe günü gece eksi 2, gündüz 8 derece olarak ölçülecek. Cuma günü ise gece 9, gündüz 11 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

'da çarşamba günü gece eksi 1, gündüz 4 derece olması beklenen sıcaklıklar, perşembe günü gece eksi 2, gündüz 8 derece olarak ölçülecek. Cuma günü ise gece 9, gündüz 11 derece sıcaklık tahmin ediliyor. İzmir'de çarşamba günü gece 8, gündüz 15 derece olacak sıcaklıklar, perşembe günü gece 9, gündüz 18 dereceye çıkacak. Cuma günü ise gece 11, gündüz 20 derece sıcaklık bekleniyor.