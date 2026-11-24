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İstanbul
Türkiye genelinde çarşamba günü hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece düşecek. Bazı bölgelerde yoğun kar ve kuvvetli sağanak etkili olurken pazar gününden itibaren yağışlar yurdun büyük bölümüne yayılacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, İHA muhabirine yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.
Çarşamba günü Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Rize'de kuvvetli yağmur, Artvin ve Erzurum'da yoğun kar beklenirken Doğu Anadolu genelinde ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar esecek.
Perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmezken havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü Edirne ve Kırklareli çevrelerinde başlayacak yağışlar, cumartesi günü Tekirdağ, Çanakkale ve Muğla'da da etkisini gösterecek.
Özdemirci, "Pazar günü ise ülkemizin büyük bir bölümünde yağışlar görülecek. Özellikle pazartesi ve salı gününde yine ülkenin büyük bir bölümünde yağışlar görülmeye devam edecek" dedi.
Çarşamba günü ülke genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağını belirten Özdemirci, düşüşün 6 ila 10 dereceyi bulacağını söyledi. Perşembe gününden itibaren batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıkların yeniden yükselmesi, mevsim normalleri civarına ve yer yer üzerine çıkması bekleniyor.
Üç büyükşehirde önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de parçalı bulutlu hava hakim olacak.
İstanbul'da çarşamba günü gece 3, gündüz 9 derece olacak sıcaklıklar, perşembe günü gece 6, gündüz 12 dereceye yükselecek. Cuma günü ise gece 10, gündüz 16 derece sıcaklık bekleniyor.
|Şehir
|Çarşamba
|Perşembe
|Cuma
|Gece (°C)
|Gündüz (°C)
|Gece (°C)
|Gündüz (°C)
|Gece (°C)
|Gündüz (°C)
|İstanbul
|3
|9
|6
|12
|10
|16
|Ankara
|-1
|4
|-2
|8
|9
|11
|İzmir
|8
|15
|9
|18
|11
|20