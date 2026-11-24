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İstanbul
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul’da bir hafta boyunca beklenen hava durumuna ilişkin detayları paylaştı. Dün öğlen saatlerinde 20 derecelerde olan hava sıcaklığı bugün 8 derece civarına düşerken, sabah saatlerinde birçok bölgede yağış gerçekleşti. Öğlen saatleri itibariyle hava megakentte çok bulutlu bir hava beklenirken, hava sıcaklığının gece saatlerinde 3 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.
Öte yandan AKOM tarafından yayınlanan İstanbul hava durumu raporuna göre, hafta boyunca yağış beklenmezken, havada çoğunlukla güneşli zaman zaman sıcaklığın ise 10 dereceler civarında kış değerlerinde seyredeceği kaydedildi.
Hafta içi boyunca üşüten hava sıcaklıkların hafta sonuna gelindiğinde artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği belirtildi. Bununla birlikte önümüzdeki Pazar günü aralıklarla görülecek yağmurun, pazartesi günü sağanak yağmura dönmesi bekleniyor.
25 Kasım 2026 Çarşamba: Az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı ise en düşük 4, en yüksek 13 derece.
26 Kasım 2026 Perşembe: Parçalı ve az bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 6, en yüksek 14 derece.
27 Kasım 2026 Cuma: Parçalı Bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 10, en yüksek 16 derece.
28 Kasım 2026 Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 10, en yüksek 15 derece.
29 Kasım 2026 Pazar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 9, en yüksek 13 derece.
30 Kasım 2026 Pazartesi: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu. Hava sıcaklığı ise en düşük 7, en yüksek 10 derece.