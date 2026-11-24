Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Kasım Salı gününe ilişkin güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Şanlıurfa ve Mardin çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Adana, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu, Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

19 KENTE SARI KOD VERİLDİ

Öte yandan MGM 19 kente sarı kodlu uyarı verildi. Antalya, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Bartın ve Düzce'de yağışların şiddetleneceği belirtildi.

Hava Durumu İller Gök gürültülü sağanak yağış Antalya Yağmur ve kar Artvin, Gümüşhane, Rize, Bayburt Kuvvetli rüzgar, yağmur ve kar Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon Yağmur Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas, Zonguldak, Aksaray, Bartın, Düzce

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTTIRACAK

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, zamanla İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor.

RÜZGARIN HIZI 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Rüzgarın hızının yer yer saatte 40-60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

24 KASIM SALI GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu MARMARA Bursa 10°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı Çanakkale 10°C Parçalı ve çok bulutlu İstanbul 9°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı Kırklareli 8°C Parçalı ve çok bulutlu EGE Afyonkarahisar 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak İzmir 17°C Parçalı ve çok bulutlu Muğla 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Uşak 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak AKDENİZ Adana 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya 21°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Hatay 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Isparta 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Ankara 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Eskişehir 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Konya 17°C Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Nevşehir 13°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Bolu 7°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yüksekleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı Düzce 9°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı Sinop 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Zonguldak 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Amasya 13°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu Rize 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı Samsun 14°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı Trabzon 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Erzurum 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece yer yer kuvvetli Kars 10°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı Malatya 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Van 12°C Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Diyarbakır 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Mardin 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu Siirt 16°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Şanlıurfa 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu ile zamanla Adana, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kuzey, Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla kuzeydoğu kesimlerine karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, zamanla bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yüksekleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak zamanla kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeydoğusu ile zamanla batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu