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UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Kasım Salı gününe ilişkin güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Şanlıurfa ve Mardin çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Adana, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu, Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Öte yandan MGM 19 kente sarı kodlu uyarı verildi. Antalya, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Bartın ve Düzce'de yağışların şiddetleneceği belirtildi.
|Hava Durumu
|İller
|Gök gürültülü sağanak yağış
|Antalya
|Yağmur ve kar
|Artvin, Gümüşhane, Rize, Bayburt
|Kuvvetli rüzgar, yağmur ve kar
|Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon
|Yağmur
|Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas, Zonguldak, Aksaray, Bartın, Düzce
Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, zamanla İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor.
Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
Rüzgarın hızının yer yer saatte 40-60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|Bursa
|10°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|Çanakkale
|10°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|İstanbul
|9°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
|Kırklareli
|8°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|EGE
|Afyonkarahisar
|12°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
|İzmir
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Muğla
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|Uşak
|11°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
|AKDENİZ
|Adana
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Antalya
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Hatay
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Isparta
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|İÇ ANADOLU
|Ankara
|11°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Eskişehir
|9°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Konya
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Nevşehir
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|BATI KARADENİZ
|Bolu
|7°C
|Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yüksekleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|Düzce
|9°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
|Sinop
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|Zonguldak
|11°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|Amasya
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu
|Rize
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
|Samsun
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
|Trabzon
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|Erzurum
|8°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece yer yer kuvvetli
|Kars
|10°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
|Malatya
|14°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Van
|12°C
|Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Diyarbakır
|15°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|Mardin
|15°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|Siirt
|16°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|Şanlıurfa
|19°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu ile zamanla Adana, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kuzey, Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla kuzeydoğu kesimlerine karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, zamanla bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yüksekleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu
RİZE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak zamanla kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeydoğusu ile zamanla batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu