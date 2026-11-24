Türkiye'de kış iyiden iyiye etkisini göstermeye başladı. Yeni haftayla birlikte MGM'den soğuk ve yağışlı hava uyarısını yapılırken, sıcaklıklar aniden çakıldı. Sabah saatlerinde birçok kentte sağanak ve kar yağışı etkisini gösterirken, MGM yarın için alarm verdi.

BATIDA GÜNEŞ, DOĞUDA KAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 25 Kasım Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin haritası yayımlandı. Yurdun batı kesimlerinde güneşli bir hava beklenirken, doğu bölgelerinde yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Gece saatlerinde hava sıcaklıkları yer yer sıfırın altına düşecek.

KARADENİZ'DE SAĞANAK VE KAR

Karadeniz'in büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak. Kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmur görülecek.

SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Öte yandan MGM 22 ile sarı kodlu uyarı yaptı.

Yağmur ve kar yağışı uyarısı yapılan 8 il: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Bayburt.

Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılan 14 il: Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Sinop, Tunceli, Van, Ardahan, Iğdır.

YARIN KAR BEKLENEN İLLER

25 Kasım Çarşamba günü kar ve karla karışık yağmur beklenen iller:

-Kastamonu

-Karabük

-Niğde

-Kayseri

-Gümüşhane

-Erzincan

-Bayburt

-Erzurum

-Ağrı

-Kars

-Ardahan

-Artvin

-Giresun

-Rize

-Ordu

-Samsun

-Trabzon