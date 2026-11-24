Avrupa arenasındaki yoluna devam eden siyah-beyazlı temsilcimizin, turnuvanın 5. hafta müsabakasında Hapoel Beer Sheva ile kozlarını paylaşacağı maçın hakem kadrosu netlik kazandı.

MAÇIN HAKEMİ MORTEN KROGH OLDU

UEFA tarafından yapılan resmi atamaya göre; futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva karşılaşmasını Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.