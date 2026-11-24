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İstanbul
Devler Ligi'nde lig aşamasının 5'inci haftasına girilirken gözler Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge'te oynanacak.
Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli kulübün kamp kadrosu belli olurken, Nathan Ake ve Marco Asensio'nun sakatlıkları nedeniyle kafileye dahil edilmediği bildirildi.
Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 5'inci hafta mücadelesi için belirlenen kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: