Galatasaray'da bu sezon gösterdiği çıkışla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız Aleksey Batrakov'un geleceği ve sözleşme şartları gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin yeni mukavele imzalamayı planladığı 21 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Vladimir Kuzmichev, temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a iniş yaptı.

ASTON VİLLA MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEYECEK

Rus spor gazetesi Sport-Express'e açıklamalarda bulunan Kuzmichev, şu an Türkiye'de bulunduğunu doğruladı. İstanbul'daki programına dair detayları paylaşan deneyimli menajer, Galatasaray'ın bu akşam sahasında Aston Villa'yı konuk edeceği kritik karşılaşmayı stadyumdan takip edeceğini belirtti.

"KULÜP YÖNETİMİYLE BİR GÖRÜŞME MÜMKÜN"

Oyuncusu Aleksey Batrakov ile bir araya geleceğini ifade eden Vladimir Kuzmichev, sarı-kırmızılı kurmaylarla yapacağı zirve hakkında ise temkinli konuştu. Yeni sözleşme ve çıkış maddesi iddialarına ilişkin net bir açıklama yapmaktan kaçınan Kuzmichev, "Olası sözleşme görüşmeleri ve yeni bir serbest kalma maddesi konusunda henüz yorum yapmıyoruz. Ancak kulüp yönetimiyle bir görüşme mümkün" sözleriyle transfer ve kontrat pazarlığının sinyalini verdi.

SERBEST KALMA BEDELİ 70 MİLYON EUROYA ÇIKABİLİR

Galatasaray ile 2031 yılının yaz aylarına kadar sözleşmesi devam eden Rus orta sahanın mevcut kontratındaki serbest kalma bedelinin 55 milyon euro olduğu biliniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Avrupa devlerinin ilgisini çeken oyuncunun bu maddesini revize ederek 70 milyon euro seviyesine yükseltmek istediği basına yansımıştı.

BU SEZON 10 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Sarı-kırmızılı forma altında etkili bir sezon geçiren Aleksey Batrakov, şu ana kadar tüm kulvarlarda 14 resmi müsabakada görev aldı. Sahada kaldığı 897 dakikaya 6 gol ve 4 asist sığdıran genç yıldız, takımının hücum hattındaki en önemli kozlarından biri haline geldi.