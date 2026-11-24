UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla sürüyor. Lig aşamasına doğrudan 36 takımlı formatta katılan temsilcimiz Galatasaray, kendi sahasında Premier Lig ekibi Aston Villa ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu randevu öncesinde iki takımın puan durumu, son maç sonuçları, eksik listesi ve muhtemel 11'leri netleşti.

GALATASARAY - ASTON VİLLA MAÇI DETAYLARI

Kritik karşılaşmaya ilişkin maç bilgileri şu şekilde:

Stat: RAMS Park

Hakem: Daniel Siebert

Saat: 20.45

Yayın: TRT 1

GALATASARAY 4 MAÇTA 6 PUAN TOPLADI

Devler Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray, ilk iki haftada güçlü rakiplerine boyun eğdi. Sarı-kırmızılı ekip, açılış maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup olurken, ikinci haftada sahasında İspanya devi Barcelona'ya 4-1 yenildi.

İlerleyen haftalarda toparlanan Cimbom, üçüncü maçta deplasmanda Fransa ekibi Lille'i 4-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Dördüncü haftada ise iç sahada Alman temsilcisi Stuttgart'ı 2-0 yenen Galatasaray, dört maç sonunda ulaştığı 6 puanla 5. haftaya 18. sırada girdi.

ASTON VİLLA 9 PUANLA 6. SIRADA

İngiliz ekibi Aston Villa, sezonun ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge'ü 3-2'lik skorla geçti. Ardından sahasında Fenerbahçe'yi 6-0, Norveç ekibi Viking'i ise 3-1 mağlup ederek üçte üç yaptı.

Dördüncü haftada deplasmanda Barcelona karşısına çıkan Aston Villa, sahadan 3-0 yenik ayrıldı. Buna rağmen topladığı 9 puanla lig aşamasında 6. basamakta yer alıyor.

Takım Oynanan Maç Puan Sıra Son 4 Maç Sonuçları Aston Villa 4 9 6. Club Brugge (D) 3-2, Fenerbahçe 6-0, Viking 3-1, Barcelona (D) 0-3 Galatasaray 4 6 18. Sporting (D) 1-3, Barcelona 1-4, Lille (D) 4-2, Stuttgart 2-0

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-kırmızılı takımda Aston Villa mücadelesi öncesi sakatlık ve kadro dışı/statü kaynaklı eksikler dikkat çekiyor. Tedavileri süren Macar oyuncu Roland Sallai ile Portekizli Rafael Leao, karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, dizinden operasyon geçiren Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in de bu maçta oynayamayacağını açıkladı.

Son antrenmanda yer alan Jakobs'un durumuyla ilgili son kararın maç saatinde verileceği belirtildi. Öte yandan UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner statü gereği sahada olamayacak.

GALATASARAY - ASTON VİLLA MUHTEMEL 11'LER

Teknik heyetlerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel kadrolar şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs (Eren), Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper

Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Harwood-Bellis, Pau Torres, Maatsen, Kamara, Goretzka, Alysson, Manzambi, Buendia, N.Jackson