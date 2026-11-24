Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Kemerburgaz'da transfer mesaisi hız kazandı. Hem teknik heyetin hem de yönetimin ortak kararı doğrultusunda takıma doğrudan katkı sağlayacak, lider vasıflı bir yıldız arayışında olan sarı-kırmızılılarda listenin ilk sırasında Bruno Fernandes yer alıyor.

SÖZLEŞME KOZU GALATASARAY'IN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan 32 yaşındaki tecrübeli 10 numaranın, kulübü Manchester United ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. İngiliz deviyle henüz yeni mukavele görüşmesi gerçekleştirmeyen Portekizli futbolcunun, kontratını uzatmaya sıcak bakmaması sarı-kırmızılı kurmayları harekete geçirdi.

Galatasaray yönetiminin, oluşan bu fırsatı değerlendirerek yıldız oyuncunun menajeriyle en kısa sürede ilk resmi teması kuracağı ve transferde mutlu sona ulaşmayı hedeflediği belirtildi.

KARİYER İSTATİSTİKLERİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Bruno Fernandes, Manchester United kariyerinde ortaya koyduğu istikrarla dikkat çekiyor. Kırmızı Şeytanlar'ın formasıyla bugüne dek toplam 342 resmi karşılaşmaya çıkan Portekizli yıldız, takımına 113 gol ve 111 asistlik dev bir skor katkısı sundu. Tecrübeli orta saha, bu sezon görev aldığı 15 maçta da 6 gol ve 3 asistlik performansıyla formunu koruduğunu kanıtladı.