Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2026-2027 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzla birlikte başvuru tarihleri netleşti. Peki, BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? BİLSEM gözlem formları hangi tarihlerde doldurulacak?

BİLSEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2026-2027 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu ile aday gösterme takvimi açıklandı.

Buna göre öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 30 Kasım-4 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte öğrenciler için kılavuzda yer alan gözlem formları sınıf öğretmenleri tarafından doldurulacak.

BİLSEM tanılama süreci, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerini kapsayacak. Öğrenciler genel zihinsel yetenek, resim ve müzik yetenek alanlarında değerlendirilmek üzere aday gösterilebilecek.

BİLSEM ADAY GÖSTERME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

BİLSEM öğrenci tanılama sürecinde ilk aşama, sınıf öğretmenlerinin öğrencileri gözlemleyerek ilgili formları doldurmasıyla başlayacak. Aday gösterme işlemleri okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek.

Okul yönlendirme komisyonu, okul müdürünün başkanlığında oluşturulacak. Komisyonda müdür yardımcıları, rehber öğretmen veya psikolojik danışmanlar ile okul müdürünün belirleyeceği 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden en az birer sınıf öğretmeni yer alacak.

Her okulda her sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20’si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci ise en fazla iki farklı yetenek alanından aday gösterilebilecek.

BİLSEM BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kılavuz kapsamında il tanılama komisyonları tarafından 23-27 Kasım 2026 tarihleri arasında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

Toplantılara ilkokul yöneticileri, rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar ile 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenleri katılacak. Görüşmelerde özel yetenekliler ve BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin bilgilendirme yapılacak.

2026-2027 BİLSEM ADAY GÖSTERME TAKVİMİ

2026-2027 eğitim öğretim yılı BİLSEM öğrenci tanılama sürecinin açıklanan ilk aşamalarına ilişkin tarihler şöyle:

Bilgilendirme toplantıları 23-27 Kasım 2026

Gözlem formlarının doldurulması 30 Kasım-4 Aralık 2026

Öğrencilerin aday gösterilmesi 30 Kasım-4 Aralık 2026