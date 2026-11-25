İddiaya göre; bir şirkette çalışan iki işçi, patronun baskısıyla kira sözleşmesine kefil olarak imza attı. Şirket sahibi 11 aylık kirayı ödemeyince borç kefil olan işçilere kaldı ve mülk sahibi parasını almak için işçilerin kapısını çaldı. Alacaklarını tahsil etmek isteyen mülk sahibi kefiller hakkında icra takibi başlatırken, 2 kefil ise 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaat etti.

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HABERİN ÖZETİ Kefil mağdurlarına Yargıtay’dan emsal karar! Sözleşmede bu detaylar yoksa borcu ödemek zorunda değilsiniz Yargıtay, patronunun baskısıyla kira sözleşmesine kefil olan iki işçinin açtığı davada, yasal şekil şartlarına uygun olarak kendi el yazısıyla doldurulmayan kefalet sözleşmesinin geçersiz olduğuna hükmetti. Şirket sahibi 11 aylık kirayı ödemeyince mülk sahibi, patronun baskısıyla kira sözleşmesine imza atan iki işçi hakkında icra takibi başlattı. İşçiler, işlerini kaybetme endişesiyle imza attıklarını, geçerli bir kefalet olmadığını belirterek 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Türk Borçlar Kanunu gereğince kefilin sorumlu olacağı azami miktar, kefalet tarihi ve müteselsil kefillik iradesinin kefilin kendi el yazısıyla belirtilmediği gerekçesiyle kefaletin geçersiz olduğuna karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi ve kararı onayan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, şekil şartlarına uyulmayan kefalet sözleşmesinin geçersiz olduğunu tescil etti. Emsal kararla birlikte kefaletin geçerli sayılması için azami miktar, kefalet tarihi ve varsa müteselsil kefillik durumunun kefilin kendi el yazısıyla yazılması zorunlu hale geldi.

KEFİLLER ÜCRETLİ İŞÇİ OLDUKLARINI SÖYLEDİ

Kendilerinin müşterek müteselsil kefillik iddiasıyla borçlu olarak gösterildiğini ifade eden işçiler, geçerli bir kefalet olmadığını ve şirket bünyesinde ücretli olarak çalışan kişiler olduklarını dile getirdiler. Kefalet verme iradelerinin söz konusu olmadığını, işveren konumundaki kiracı şirket yetkililerinin zorlaması sonucu işlerini kaybedecekleri endişesi ile sözleşmeye imza attıklarını ileri sürdüler. Davacılar; takip dolayısıyla borçlu olmadıklarının tespitine ve davalı aleyhine kötü niyet tazminatına karar verilmesini talep etti. Davalı mülk sahibi ise davacıların müştereken ve müteselsilen kefil olduğunu, 11 aylık döneme ilişkin olarak kira borcunun ödenmediğini, davacıların sözleşmeye herhangi bir itirazda bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi.

KEFALET SÖZLEŞMESİNDE İNCE AYRINTI

Sözleşmede davacıların müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzaları bulunduğunu hatırlatan Mahkeme, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'ndaki, "Kefalet sözleşmesi yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısı ile belirtmesi şarttır." düzenlemesine dikkat çekti.

KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ OLMADIĞINA HÜKMEDİLDİ

Hükümde öngörülen şekle aykırı düzenlenen kefalet sözleşmesinin geçerli olmadığı, davalının takipte kötü niyetli olduğundan da bahsedilemeyeceği gerekçesiyle; davanın kabulü ile davacıların takip dolayısıyla davalıya borçlu olmadıklarının tespitine, kötü niyet tazminatı talebinin reddine karar verdi. Hüküm, davalı avukatı tarafından istinaf edildi. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), davaya konu kira sözleşmesinde, kefalet sözleşmesi, kefilin sorumlu olduğu miktar, kefalet tarihine ilişkin açıklamaların kefillerin el yazısı ile belirtilmediği gerekçesiyle itirazları reddetti. Davalı mülk sahibi kararı temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

YARGITAY BAM KARARINI ONADI

Türk Borçlar Kanunu’ndaki şekle uyulmadan düzenlenen kefalet sözleşmesinin geçersiz olduğuna vurgu yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, BAM kararını onadı. Emsal kararla birlikte kefilin sorumluluğunun doğması için kefilin sorumlu olacağı azami miktarı, kefalet tarihini (ve varsa müteselsil kefalet iradesini) kendi el yazısıyla yazıp imzalaması gerekecek; aksi halde kefalet geçersiz sayılacak.