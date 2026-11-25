Yargıtay 11. Ceza Dairesi, bir dolandırıcılık vakasında paraların gönderildiği IBAN sahiplerinin “suç kastları ve olay içindeki rolleri yeterince araştırılmadığı” için hükmü bozdu.

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre; olay Aksaray’da yaşandı. Bir çiftçi aile, bir sosyal medya platformunda gördükleri gübre ilanı üzerine ilanı veren kişiyle iletişime geçti. Üzerinde anlaştıkları 332 bin 500 liranın bir bölümü banka hesabına gönderildi. Bu para daha sonra dört ayrı hesaba aktarıldı. Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkları nitelikli dolandırıcılık suçundan ayrı ayrı mahkûm etti. İstinaf da kararı onadı.

Bazı sanıklar banka hesaplarının başkaları tarafından kullanıldığını, hesap veya kartlarını geçmişte arkadaşlarına kullandırdıklarını savunarak temyize gitti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, banka hesapları kullanılan sanıkların suç kastlarının ve olay içindeki rollerinin yeterince araştırılmadığına dikkati çekti.

Kararda, 31 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren yasaya işaret edildi. Bu hüküm, nitelikli dolandırıcılık suçuna iştirakin yalnızca banka veya kredi kartı gibi ödeme araçlarının ya da banka ve ödeme hizmeti hesaplarının kullanılmasını sağlayan bilgilerin başkasına verilmesiyle sınırlı olması hâlinde verilecek cezada yarı oranında indirim öngörüyor.

Daire, bütün bu araştırmalar yapılmadan ve sanıkların hukuki durumları kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlenmeden hüküm kurulmasını hukuka aykırı buldu. Yargıtay, hesap sahiplerinin banka hesaplarını kendilerinin mi kullandığının, yoksa başkalarına mı verdiğinin ayrıntılı şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda hesap açılış bilgileri, para transferleri, ATM kamera kayıtları, internet bankacılığına erişim bilgileri, IP adresleri, HTS kayıtları ve hesap hareketlerinin araştırılmasını istedi. Bu gerekçelerle Yargıtay 11. Ceza Dairesi, kararı bozup dosyanın Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.