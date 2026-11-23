5 yıldır aynı şirkette çalışan kimya mühendisi ikinci bir firmanın işini takip ettiği iddiasıyla kovulunca soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. Davacı mühendis; davalı işveren ile arasında ücret artış farklarının ödenmemesinden kaynaklı gerginlik bulunduğunu, davalının iş sözleşmesini feshetmek için fırsat kolladığını, kendisinin başka bir işverenin işinde çalıştığı şeklindeki haksız suçlamalar ile kovulduğunu dile getirdi. Kovulan işçi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin ve ücret alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur Yargıtay, başka bir firmanın işlerini takip ettiği gerekçesiyle işten çıkarılan kimya mühendisinin açtığı davada, işverenin yaptığı feshin haklı nedene dayandığına hükmederek tazminat taleplerinin reddedilmesi gerektiğine karar verdi. 5 yıldır çalışan kimya mühendisi, başka bir firmanın işini takip ettiği iddiasıyla haksız şekilde kovulduğunu belirterek kıdem, ihbar ve diğer ücret alacakları için dava açtı. İş Mahkemesi, davacının menfaat temin ettiği ispatlanamadığı gerekçesiyle feshin haklı değil geçerli nedene dayandığına hükmederek davayı kısmen kabul etti ve Bölge Adliye Mahkemesi istinaf başvurusunu reddetti. Yargıtay kararında, mühendisin şirkete haber vermeden anlaşmalı otelde başka bir firma yetkilisi için rezervasyon yaptırdığı, eski e-posta adresiyle görüşmeler gerçekleştirdiği ve şirket aracıyla başka şirket yetkilisini toplantılara götürdüğü belirtildi. Yargıtay, iş sözleşmesinde izinsiz başka bir kuruluşta çalışmayı yasaklayan açık hüküm bulunduğunu ve eylemlerden menfaat temin etme şartı aranmaksızın feshin 4857 sayılı Kanun gereğince haklı fesih sayıldığını belirterek mahkeme kararını bozdu.

DAVALI PATRON SÖZLEŞMENİN SADAKATSİZLİK NEDENİYLE HAKLI FESHEDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Mahkemede ifade veren davalı patron ise davacının iş sözleşmesinin doğruluk ve bağlılığa uygun olmayan davranışlardan dolayı, sadakatsizlik nedeniyle haklı nedenle feshedildiğini, davacının alacağı olmadığını savunarak davanın reddini istedi.

Davacının feshe konu edilen davranışlarının görevi ve kıdemi nazara alındığında taraflar arasındaki güven ilişkisini sarsacak boyutta olduğuna dikkat çeken İş Mahkemesi, davacının eylemi ile menfaat temin ettiği ispatlanamadığından iş sözleşmesinin haklı nedenle feshinin ölçülü olmadığı ancak geçerli nedene dayandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Karar davalı avukatlarınca istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı reddetti. Davalı kararı temyiz edince devreye giren

YARGITAY’DAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Kararda; davacının, davalı şirketin anlaşmalı olduğu otelde, başka bir firma yetkilisi için işyeri yöneticilerine bilgi vermeksizin ve izin almaksızın rezervasyon yaptırdığı hatırlatıldı. Eski çalıştığı şirket döneminde aldığı e posta adresini kullanmaya devam ettiği, bu e posta adresi ile eski işvereninin çalışmakta olduğu firmalar ile görüşmeler gerçekleştirdiği dile getirildi.

Oy birliği ile alınan kararda; "Davalı işveren ile benzer sektörde faaliyet gösteren başka bir şirket yetkilisi için toplantılar organize ettiği, izinli olduğu dönemde davalı şirkete ait araç ile başka şirket yetkilisini şehir içi ve şehir dışı toplantılara götürdüğü dosya kapsamı ile sabittir. Davacının görevi, iş sözleşmesinin feshine konu edilen davranışları, taraflar arasında imzalanan ‘Deneme Süreli İş Sözleşmesi' başlıklı sözleşmede yer alan ‘Personel işverenin yazılı izni olmadan başka herhangi bir kuruluş, şirkette çalışamaz, ortak olamaz, herhangi bir sıfatla görev alamaz. İşveren izin verip vermemekte serbesttir.' şeklindeki hüküm açıktır. Davacının davranışlarının doğruluk ve bağlılığa uygun olmadığı ve 4857 sayılı Kanun'un 25/II-(e) hükmü gereğince işveren bakımından haklı fesih nedeni olduğu sonucuna varılmıştır. Sözü edilen bent kapsamında işverenin fesih bakımından haklı nedeni olduğunun kabulü için davacının eylemlerinden menfaat temin etmesi gerekmediği de dikkate alındığında, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan, ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir'' denildi.