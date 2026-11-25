İstanbul Şişli’deki bir lastik servisine giden Furkan Ünal’ın aracında, usta ile çırağı arasında geçen “Ayarı ellemeden müşteriye bozuk de” diyaloğunun araç kamerasına yansıması sektördeki kirli tezgâhı deşifre etti.

10 milyondan fazla izlenen ve Ticaret Bakanlığının hakkında inceleme başlattığı bu olay, Türkiye genelinde her gün binlerce vatandaşın yaşadığı gizli maliyet transferini yeniden gündeme taşıdı. Otomobilden beyaz eşyaya, kombi ve klimadan elektronik cihazlara kadar birçok alanda kötü niyetli bazı ustalar bilinçli olarak arıza oluşturuyor.

'HAYALET ARIZA' İLE BİNLERCE LİRALIK FATURA

Sanayide “hayalet arıza” olarak adlandırılan yöntemde bu kişiler, aracın hareketini engellemeyen bir sigortayı çekiyor veya hassas bir kabloyu kesiyor. Kısa süre sonra arıza ışığı yanan araç ya da çalışmayan cihaz mecburen yeniden aynı tamirciye götürülüyor. Böylece basit bir işlem için servise giren vatandaş, sağlam parçaların değişimiyle on binlerce liralık fatura ödemek mecburiyetinde kalıyor.

UZMANLARDAN VATANDAŞLARA 4 KRİTİK UYARI

Tüketici hukuku uzmanları, yapılmayan bir işlemi yapılmış gibi göstermenin veya sağlam bir parçayı bilinçli şekilde bozmanın Türk Ceza Kanunu kapsamında dolandırıcılık suçu oluşturduğunu vurguluyor.

Uzmanlar, vatandaşların tamir ve bakım süreçlerinde mağduriyet yaşamaması için şu önlemleri almasını tavsiye ediyor:

■ Referans ve yorumları inceleyin: Tamir işlemi öncesinde mutlaka çevrenizden referans aldığınız ustalara gidin veya işletmenin internet üzerindeki kullanıcı yorumlarını kontrol edin.

■ Yetkili servisi tercih edin: Maliyeti bir miktar daha yüksek olsa da kayıt altına alınan işlemler ve parça garantisi sebebiyle kurumsal yetkili servislere öncelik verin.

■ Eski parçayı geri isteyin: Değiştirildiği söylenen eski parçanın kutusuyla birlikte size teslim edilmesini talep edin.

■ Detaylı fatura ve ölçüm çıktısı alın: Rot-balans veya cihaz testlerinin bilgisayar ölçüm raporlarını görün ve faturaya yapılan her işlemin tek tek yazılmasını sağlayın.

ŞİKÂYETLER YÜZDE 85 ARTTI

Ticaret Bakanlığı ve Tüketici Hakem Heyetleri bünyesinde toplanan resmî veriler, tamir ve teknik servis alanındaki mağduriyetin boyutunu ortaya koyuyor. Türkiye genelinde Tüketici Hakem Heyetlerine her yıl ortalama 750 bin ila 800 bin başvuru yapılıyor. Bu başvuruların yaklaşık yüzde 35’ine denk gelen 270 bin dosya doğrudan tamir, bakım, servis ve işçilik kusurlarını kapsayan ayıplı hizmet kategorisinde yer alıyor. Tüketici şikâyet platformlarında da “yetkili servis”, “kombi bakımı”, “rot-balans” ve “beyaz eşya tamiri” başlıklarında son bir yılda şikâyet artışı yüzde 85’in üzerine çıktı.