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İstanbul
Günlerdir düşüş üstüne düşüş yaşayan altın, hafta başında yükselişe geçti. 2 günlük toparlanma sinyali 25 Kasım Çarşamba günüyle birlikte sona erdi. Altın yeniden düşüşe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Kasım Çarşamba 2026 altın fiyatları...
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 39.159,57 ₺
Tam Altın Satış: 39.934,98 ₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.580,24 ₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.586,00 ₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 19.518,60 ₺
Yarım Altın Satış: 20.028,74 ₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 9.789,89 ₺
Çeyrek Altın Satış: 10.014,37 ₺
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 5.787,56 ₺
Gram Altın Satış: 5.788,60 ₺