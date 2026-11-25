Günlerdir düşüş üstüne düşüş yaşayan altın, hafta başında yükselişe geçti. 2 günlük toparlanma sinyali 25 Kasım Çarşamba günüyle birlikte sona erdi. Altın yeniden düşüşe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Kasım Çarşamba 2026 altın fiyatları...