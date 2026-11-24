Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bazı vatandaşların icra süreciyle karşı karşıya kaldığı HGS ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı. Uraloğlu, "Usulüne uygun yapılmamış bütün ödemeleri geri iade edeceğiz." dedi.

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HABERİN ÖZETİ HGS mağdurlarını rahatlatan açıklama: Bakan Uraloğlu iade yapılacağını duyurdu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, usulüne uygun yapılmamış HGS ödemeleriyle ilgili bir açıklama yaparak, bu ödemelerin geri iade edileceğini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, HGS ödemeleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Bazı vatandaşların icra süreciyle karşı karşıya kaldığı HGS ödemeleri ele alındı. Bakan Uraloğlu, usulüne uygun yapılmamış bütün ödemelerin geri iade edileceğini belirtti.

Uraloğlu, ücretsiz otoyolların ücretliye çevrileceğine dair iddiaları reddederek "Otoyollarda ücret politikasını asla değiştirmeyeceğiz, ücretsiz otoyolları asla ücretli yapmayacağız." dedi.

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