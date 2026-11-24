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İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bazı vatandaşların icra süreciyle karşı karşıya kaldığı HGS ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı. Uraloğlu, "Usulüne uygun yapılmamış bütün ödemeleri geri iade edeceğiz." dedi.
Uraloğlu, ücretsiz otoyolların ücretliye çevrileceğine dair iddiaları reddederek "Otoyollarda ücret politikasını asla değiştirmeyeceğiz, ücretsiz otoyolları asla ücretli yapmayacağız." dedi.
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