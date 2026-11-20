Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) geçişleriyle ilgili kamuoyuna yansıyan icra takibi şikayetlerinin ardından yeni kararları duyurdu. İcra takiplerinin toplam geçişlerin yalnızca yüzde 0,43'ünü oluşturduğunu belirten Uraloğlu, özel otoyol şirketlerinin yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulduğunu ve yasal düzenleme tamamlanana kadar vatandaşlara icra takibi uygulanmayacağını açıkladı.

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HABERİN ÖZETİ HGS cezalarında icra takibi durduruldu! Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere 5 maddelik yeni karar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) geçişleriyle ilgili yaşanan icra takibi şikayetleri üzerine yeni kararlar aldıklarını duyurdu. Özel otoyol şirketlerinin yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamaları derhal durduruldu. Yasal düzenleme tamamlanana kadar vatandaşlara icra takibi uygulanmayacak. HGS kullanıcılarının hesaplarını kredi kartına bağlayarak otomatik ödeme talimatı vermeleri teşvik edilecek. Hatalı geçişlerle ilgili olarak vatandaşlar farklı haberleşme yöntemleriyle de bilgilendirilecek. Kişisel verilerin korunması kurallarına uygun şekilde ödeme kanallarının artırılması için çalışmalar yapılacak.

HGS VE ÖZEL OTOYOL GEÇİŞLERİNDE 5 YENİ KARAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde HGS ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen hususlar üzerine gerekli incelemelerin tamamlandığını bildirdi. Söz konusu icra takiplerinin toplam geçişlerin yalnızca yüzde 0,43'ünü oluşturduğunu kaydeden Uraloğlu, taraflarla yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan kararları şu maddelerle sıraladı:

İcra ve Avukatlık Süreci Durduruldu: Özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatlar kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamaları derhal durdurulacak ve bu uygulama yeniden düzenlenecek.

Otomatik Ödeme Teşviki: HGS kullanıcılarının hesaplarını kredi kartına bağlayarak otomatik ödeme talimatı vermeleri teşvik edilecek ve bu yönde kolaylaştırıcı düzenlemeler hayata geçirilecek.

Çok Kanallı Bilgilendirme: Hatalı geçişlerle ilgili olarak vatandaşların mevcut kanalların yanı sıra farklı haberleşme yöntemleriyle de bilgilendirilmesi sağlanacak.

Ödeme Kanalları Çeşitlendirilecek: Kişisel verilerin korunması kurallarına uygun şekilde ödeme kanallarının artırılması amacıyla gerekli teknik ve idari altyapı hazırlanacak.

Mevzuat Tamamlanana Kadar Takip Yok: Belirtilen başlıklara ilişkin hukuki mevzuat çalışmaları sonuçlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takipleri uygulanmayacak.

"ÖNCELİĞİMİZ SORUNLARI HIZLICA ÇÖZMEK"

Bakanlık olarak önceliklerinin vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri hızla gidermek ve benzer olayların tekrarlanmasının önüne geçmek olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Vatandaşımızın huzuru ve hakkı bizim en temel sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.



