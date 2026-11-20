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İstanbul
Galatasaray’da teknik heyet ve taraftarların gözü milli maçlardan dönen yıldızların ve sakatlıkları bulunan isimlerin durumundaydı. Kulüpten paylaşılan resmi sağlık raporuna göre kadrodaki bazı isimler yeniden takımla çalışmalara katılırken, bazı oyuncuların ise tedavi ve rehabilitasyon süreçleri netleşti.
Aleksey Batrakov: Rusya’nın Venezuela ile oynadığı maçta sağ dizine darbe alan ve bir önceki günü tedaviyle geçiren Batrakov, bugünkü tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Davinson Sanchez: Kolombiya’nın Şili karşısındaki mücadelesinde sol omzuna darbe alan ve yapılan MR tetkiklerinde omuz eklem bağlarında sprain (gerilme ve kanama) saptanan stoper, son iki gündür uygulanan tedavinin ardından antrenmanın tamamında takımla yer aldı.
Uğurcan Çakır: Milli takım sürecinde sağ omzunda esneme yaşayan ve günün ilk bölümünü tedaviyle geçiren Uğurcan Çakır, dün ve bugün gerçekleştirilen idmanların tamamında takımla birlikte çalıştı.
Roland Sallai: Macaristan’ın Kuzey İrlanda ile oynadığı karşılaşma öncesindeki ısınma bölümünde sol üst arka adalesinde ağrı hisseden oyuncunun MR incelemesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Sallai’nin tedavisine başlandı.
Ismail Jakobs: Son antrenmandaki şut çalışması sırasında sol kasığında ağrı hisseden ve sponsor hastane Acıbadem’de MR’ı çekilen Jakobs’un sol kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama belirlendi. Oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.
Victor Osimhen: Geçen hafta sol dizinden artroskopik cerrahi operasyon geçiren golcü futbolcu, tedavisinin devamında fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başladı.
Rafael Leao: Tedavi süreci süren Leao, önceden planlanan tedavi protokolü kapsamında kulüp fizyoterapisti eşliğinde tam zamanlı tedavi almak üzere 10 gün boyunca Doha Aspetar’da çalışmalarını sürdürecek.