Galatasaray’da teknik heyet ve taraftarların gözü milli maçlardan dönen yıldızların ve sakatlıkları bulunan isimlerin durumundaydı. Kulüpten paylaşılan resmi sağlık raporuna göre kadrodaki bazı isimler yeniden takımla çalışmalara katılırken, bazı oyuncuların ise tedavi ve rehabilitasyon süreçleri netleşti.

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray resmen duyurdu! 7 oyuncu için sakatlık açıklaması: 4 iyi 3 kötü haber Galatasaray, milli maçlar sonrası yıldız oyuncularının ve sakatlıkları bulunan isimlerin güncel sağlık durumlarını resmi olarak duyurdu. Aleksey Batrakov, Davinson Sanchez ve Uğurcan Çakır takımla birlikte çalışmalara katıldı. Roland Sallai ve Ismail Jakobs'un kasık ve arka adale zorlanmaları nedeniyle tedavilerine başlandı. Victor Osimhen salon çalışmalarına başlarken, Rafael Leao 10 gün boyunca Doha Aspetar'da tedavi görecek.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA KATILAN İSİMLER

Aleksey Batrakov: Rusya’nın Venezuela ile oynadığı maçta sağ dizine darbe alan ve bir önceki günü tedaviyle geçiren Batrakov, bugünkü tedavisinin ardından takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Davinson Sanchez: Kolombiya’nın Şili karşısındaki mücadelesinde sol omzuna darbe alan ve yapılan MR tetkiklerinde omuz eklem bağlarında sprain (gerilme ve kanama) saptanan stoper, son iki gündür uygulanan tedavinin ardından antrenmanın tamamında takımla yer aldı.

Uğurcan Çakır: Milli takım sürecinde sağ omzunda esneme yaşayan ve günün ilk bölümünü tedaviyle geçiren Uğurcan Çakır, dün ve bugün gerçekleştirilen idmanların tamamında takımla birlikte çalıştı.

TEDAVİ VE SALON ÇALIŞMALARI SÜRENLER

Roland Sallai: Macaristan’ın Kuzey İrlanda ile oynadığı karşılaşma öncesindeki ısınma bölümünde sol üst arka adalesinde ağrı hisseden oyuncunun MR incelemesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Sallai’nin tedavisine başlandı.

Ismail Jakobs: Son antrenmandaki şut çalışması sırasında sol kasığında ağrı hisseden ve sponsor hastane Acıbadem’de MR’ı çekilen Jakobs’un sol kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama belirlendi. Oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Victor Osimhen: Geçen hafta sol dizinden artroskopik cerrahi operasyon geçiren golcü futbolcu, tedavisinin devamında fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başladı.

Rafael Leao: Tedavi süreci süren Leao, önceden planlanan tedavi protokolü kapsamında kulüp fizyoterapisti eşliğinde tam zamanlı tedavi almak üzere 10 gün boyunca Doha Aspetar’da çalışmalarını sürdürecek.