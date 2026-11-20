Ara transfer dönemine sayılı haftalar kala Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray, dünya yıldızı Kevin De Bruyne için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

İtalya Serie A temsilcisi Napoli'de geleceği merak konusu olan tecrübeli orta saha oyuncusu hakkında sıcak gelişmeler yaşanırken, transfer yarışına sürpriz bir ekibin daha katıldığı iddia edildi.

PSV EİNDHOVEN İLK TEMASI KURDU

Belçikalı yıldız için nabız yoklayan kulüpler arasına Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ın da eklendiği belirtildi. Eindhoven ekibinin, 35 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili temsilciler aracılığıyla ilk teması kurduğu öne sürülürken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da süreci yakından takip etmeye devam ettiği kaydedildi.

NAPOLİ'NİN BONSERVİS BEKLENTİSİ VE OPSİYON DETAYI

Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Kevin De Bruyne'nin sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Napoli yönetimi, oyuncunun geleceğiyle ilgili vereceği kararı masaya gelecek tekliflere göre şekillendirecek. İtalyan kulübünün, olası bir ayrılık durumunda kasasına bonservis geliri koymayı amaçladığı ve ara transfer döneminde kapıyı 7 milyon euro'dan açacağı ifade edildi.

ALLEGRİ AYRILIĞA MESAFELİ

Napoli cephesinde yönetimin bonservis planına karşın teknik heyetten farklı bir yaklaşım dikkat çekiyor. Teknik Direktör Massimiliano Allegri'nin, sezon ortasında yaşanabilecek bir ayrılığa sıcak bakmadığı aktarıldı.

DE BRUYNE'DEN "MUTLUYUM" MESAJI

Transfer iddialarının gölgesinde, Kevin De Bruyne'nin Belçika formasıyla Uluslar A Ligi'nde A Milli Takımımıza karşı alınan galibiyetin ardından yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Geleceğine dair konuşan deneyimli futbolcu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum ve iyi bir seviyede oynuyorum. Bakalım ne olacak."