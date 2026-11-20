Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe’de kadro yapılanması hız kazandı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Samandıra’da mevcut oyuncuların form grafiğini yükseltmeye odaklanırken, yönetim bir yandan da yeni takviyeler için yabancı kontenjanında alan açmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertli ekipte ara transfer dönemi öncesinde birden fazla isimle yolların ayrılması gündemde.

LUKAKU VE ASENSİO İÇİN AYRILIK İHTİMALİ MASADA

Sarı-lacivertli yönetimin kadroda düşünmediği Dorgeles Nene ve Ognjen Mimovic için gelen teklifleri masaya yatırdığı öğrenildi. İki futbolcunun takımdan ayrılması durumunda boşalacak kontenjanların 23 yaş altı yabancı oyuncularla değerlendirilmesi hedefleniyor.

Kadroda geleceği netleşmeyen isimlerden biri de Romelu Lukaku. MLS kulüpleri ve Anderlecht’ten teklifler aldığı ifade edilen Belçikalı santrforun gönderilmesi, Başkan Aziz Yıldırım’ın ilk tercihi olmasa da ihtimaller dahilinde tutuluyor.

Ayrılık ihtimali konuşulan bir diğer yıldız ise Marco Asensio. Ameliyatının ardından sahalara dönüşünün şubat ayını bulacağı belirtilen İspanyol oyuncunun peşinde Real Betis, Villarreal ve Sevilla bulunuyor. Yönetimin, beklenen şartların oluşması halinde Asensio’nun ayrılığına sıcak bakabileceği kaydediliyor.

Dorgeles Nene, Ognjen Mimovic, Romelu Lukaku ve Marco Asensio ile yolların ayrılması halinde Fenerbahçe’nin ikisi 23 yaş altı kontenjanı olmak üzere toplam dört yabancı yer açabileceği belirtiliyor.

ARCHİE BROWN VE JAYDEN OOSTERWOLDE PLANLARI DEĞİŞTİREBİLİR

Fenerbahçe’nin transfer yol haritasındaki kritik başlıklardan biri de Archie Brown’un geleceği. Premier Lig ekiplerinin radarında olan İngiliz sol bekin kontratında 23 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor. Bu rakamın ödenmesi ve oyuncunun kulüplerle anlaşması durumunda yönetimin transferi durdurma şansı bulunmuyor. Böyle bir senaryoda sarı-lacivertlilerin mevcut forvet, stoper ve orta saha hedeflerine sol bek takviyesini de eklemesi gerekecek.

Jayden Oosterwolde’nin durumu da kadro dengesini yakından ilgilendiriyor. Sezon başında yaşadığı sakatlık yüzünden Roma’ya gidişi gerçekleşmeyen Hollandalı savunmacıya İtalyan temsilcisinin ilgisi sürüyor. Ancak yönetimin satış konusunda henüz net bir karar vermediği ifade ediliyor. Şu aşamada yalnızca Avrupa ve kupa maçlarında görev alabilen Oosterwolde için son söz, yabancı kontenjanındaki gelişmelere göre söylenecek.

Sarı-lacivertli idarecilerin, yapılacak ayrılık görüşmelerinin ardından forvet, stoper, orta saha ve gerekmesi halinde sol bek transferleri için resmi adımları atması bekleniyor.