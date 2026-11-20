Ara transfer dönemi yaklaşırken orta saha takviyesi için temaslarını sıklaştıran Beşiktaş'ta, gündemin ilk sıralarında yer alan Joe Willock transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Newcastle United ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında renklerine bağlamak isteyen siyah-beyazlıların izleyeceği yol haritası netleşti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, iki gün önce konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede transfer sürecine ışık tutmuştu. Adalı, İngiliz orta saha oyuncusu için "Ocak ayı itibarıyla görüşme hakkımız var oyuncuyla. Olursa transferi gerçekleşecek. Hocamızın istediği bir futbolcu. Onun için de alternatiflerimiz var. Onlarla da görüşüyoruz" sözleriyle hem teknik heyetin talebini hem de masadaki diğer seçenekleri doğrulamıştı.

BEŞİKTAŞ'IN TAVAN TEKLİFİ 6 MİLYON EURO

Willock'u ara transferde kadroya katmayı amaçlayan yönetimin Newcastle United'a yapacağı teklifin rakamsal çerçevesi de şekillendi. Siyah-beyazlı kulübün, 27 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibine en fazla 6 milyon euro bonservis bedeli önermeye hazırlandığı öğrenildi.

NEWCASTLE'IN İSTEĞİ GERÇEKÇİ BULUNMADI

Transfer sürecindeki en kritik pürüz ise iki kulübün bonservis beklentisi arasındaki fark olarak öne çıkıyor. Newcastle United'ın çift haneli bir bonservis talep ettiği belirtilirken, ocak ayı itibarıyla kulübüyle yalnızca 5 aylık kontratı kalacak bir oyuncu için istenen bu rakamın gerçekçi görülmediği kaydedildi.

ANLAŞMA OLMAZSA HEDEF SEZON SONU

Beşiktaş cephesinin bu tablo karşısında B planını da devreye soktuğu ifade ediliyor. Premier Lig temsilcisinin sunulan teklife yanaşmaması halinde siyah-beyazlıların ocak ayında Joe Willock ile ön protokol yapıp anlaşma sağlayacağı ve transferi sezon sonunda bonservissiz olarak tamamlamayı hedeflediği aktarıldı.