Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla Avrupa futbolunun gündeminden düşmeyen milli futbolcu Arda Güler, kulübüyle 2032 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşmeye imza atarak geleceğini Eflatun-Beyazlılara bağlamıştı.

Büyük yankı uyandıran bu imzanın ardından, genç yıldızın kasasına girecek yeni ücretle ilgili dikkat çekici rakamlar gün yüzüne çıktı.

SABİT MAAŞI TAM İKİ KATINA ÇIKIYOR

İspanyol basınından La Razón'un futbol finansı verileriyle bilinen Capology'e dayandırdığı habere göre, Arda Güler'in maaşında dev bir iyileştirmeye gidildi. Haberde yer alan bilgilere göre, 2025-26 sezonunda yıllık 5,21 milyon euro brüt sabit maaş kazanan milli futbolcunun ücreti, 2026-27 sezonu itibarıyla tam iki katına çıkarak 10,42 milyon euro seviyesine yükselecek.

BONUSLARLA BİRLİKTE 13 MİLYON EUROYU AŞACAK

Sözleşmedeki bu mali artışın yalnızca sabit ücretle sınırlı kalmadığı, performans bonuslarına da doğrudan yansıdığı belirtildi. Genç yıldızın kontratında yer alan tüm başarı ve performans bonuslarını hak etmesi durumunda, yıllık toplam brüt kazancının 13,02 milyon euroya kadar ulaşması bekleniyor.