Devre arası transfer dönemine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray, stoper arayışında rotasını İtalya'ya çevirdi. Savunma hattını kaliteli bir isimle takviye etmek isteyen sarı-kırmızılı kurmayların, transfer listesinde üst sıralara taşıdığı isim netleşti.

Elde edilen bilgilere göre Cimbom, Serie A ekiplerinden Udinese'de görev yapan 26 yaşındaki Oumar Solet için atağa kalktı. Teknik direktör Okan Buruk'un da transferine yeşil ışık yaktığı savunmacı için yönetim cephesinde ilk adımlar atıldı. Sarı-kırmızılı idareciler, bütçe ve maaş planlamasını içeren maliyet hesabını tamamladıktan sonra İtalyan kulübünün kapısını çalacak.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR, BONSERVİS HEDEFİ MAKUL

Transfer sürecinde Galatasaray'ın elini güçlendiren en kritik detaylardan biri oyuncunun kontrat durumu. Oumar Solet'nin Udinese ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu nedenle sarı-kırmızılı yönetimin, ocak ayında gerçekleşecek olası bir transferde makul bir bonservis bedeliyle işi bitirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Hem Fransa hem de Fildişi Sahili pasaportuna sahip olan 26 yaşındaki savunmacının, ara transfer döneminde Udinese'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

1.92'LİK BOY VE AYAK KALİTESİ BİR ARADA

Savunma hattına fiziksel güç ve oyun kurulum kalitesi kazandırmak isteyen Galatasaray için yıldız stoperin profili dikkat çekiyor. 1.92 metre boyundaki savunmacı, hava toplarında rakiplerine karşı sağladığı üstünlüğün yanı sıra top kullanma becerisi ve ayak kalitesiyle de öne çıkıyor.

Bu sezon 8 resmi maçta forma giyen Solet, 1 asistlik skor katkısı verdi. Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da 1 kez görev alan 26 yaşındaki futbolcunun, ara transfer dönemindeki gelişmelerle birlikte Galatasaray'ın gündeminde sıcaklığını koruması bekleniyor.