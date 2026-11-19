Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Aras Kargo, kadrosunda ve teknik ekibinde yaşanan sağlık sorununa ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada, sporcuların ve teknik heyetin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındığı duyuruldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından İzmir temsilcisi, ligin 10. haftasında programlanan Fenerbahçe Medicana maçının ileri bir tarihe ertelenmesi için resmi adım attı.

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL MAÇI ÖNCESİNDE BAŞLADI

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre rahatsızlık belirtileri, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley kapsamında dün deplasmanda oynanan Eczacıbaşı Peron İstanbul müsabakası öncesinde ortaya çıktı. Karşılaşma esnasında şikayetlerin artmasına karşın oyuncuların fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle sahada kalarak maçı tamamladığı vurgulandı.

BAZI OYUNCULAR HASTANEYE KALDIRILDI

Maçın bitişiyle birlikte oyuncular ve teknik ekip için vakit kaybetmeden tedavi sürecinin başlatıldığı aktarılırken, bazı voleybolcuların hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Kulübün sporcuların sağlık durumunu yakından izlediği kaydedildi.

Resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karşılaşmanın ardından sporcularımızın ve teknik ekibimizin tedavisine başlanmış, bazı sporcularımız hastanede tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumları kulübümüz tarafından yakından takip edilmektedir. Yaşanan sağlık sorunları nedeniyle bu hafta sonu oynanması planlanan karşılaşmanın ertelenmesi için Türkiye Voleybol Federasyonuna resmi başvuruda bulunulmuştur. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize geçmiş olsun dileklerimiz iletir, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildiririz."

MAÇ PROGRAMI NE ZAMAN?

Fikstüre göre Aras Kargo, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te sahasında Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak. Karşılaşmanın akıbeti, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yapacağı değerlendirmenin ardından netlik kazanacak.