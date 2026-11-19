Ara transfer dönemine sayılı haftalar kala Fenerbahçe ve Beşiktaş, savunma hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek için kolları sıvadı. Bir dönem sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen ve Avrupa devlerinin yolunu tutan Güney Koreli stoper Kim Min-jae, Süper Lig devlerinin transfer gündemine oturdu.

EMRE BELÖZOĞLU İLK SIRAYA YAZDI

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu'nun, ocak ayında yapılacak takviyeler için yönetime sunduğu raporda önceliği Kim Min-jae'ye verdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertli kurmayların, eski yıldızlarını yeniden kadroya katmak için şimdiden nabız yoklamaya başladığı belirtiliyor.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te bu sezon düzenli olarak ilk 11'de şans bulamayan 30 yaşındaki tecrübeli savunmacının, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve Süper Lig'e geri dönme fikrine oldukça sıcak baktığı ifade ediliyor.

ALMAN DEVİNDEN 30 MİLYON EURO'LUK TALEP

Sarı-lacivertli yönetimin, mali şartları zorlamamak adına bu transferi zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmeyi planladığı öğrenildi. Ancak Bavyera ekibinin bu ayrılığa kolay kolay onay vermeyeceği konuşuluyor. Sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek olan Güney Koreli stoper için Bayern Münih'in 25 ila 30 milyon euro bandında bir bonservis geliri beklediği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'TA ÖNDER ÖZEN DEVREYE GİRİYOR

Transfer yarışında Fenerbahçe yalnız değil. Gelen son bilgilere göre Beşiktaş da yıldız stoper için resmi teklif yapma hazırlığında. Siyah-beyazlı yönetimin, savunmadaki lider eksikliğini Kim Min-jae ile çözmek istediği ve Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in bu transferi bitirmek adına bizzat devreye girebileceği iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bayern Münih formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 10 resmi karşılaşmaya çıkan Kim Min-jae, toplam 712 dakika sahada kalabildi. Deneyimli stoper bu süreçte takımına gol ya da asist katkısı sunamadı.