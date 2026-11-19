Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer kurmayları, devre arası takviyeleri için düğmeye bastı. Kadro planlaması kapsamında eski isimlere yönelen sarı-lacivertliler, kulüp altyapısından yetişen genç yeteneği yeniden kadroya kazandırmak için nabız yoklamaya başladı.

Emre Belözoğlu'nun, çok yönlü oyun yapısına sahip 23 yaşındaki sağ beki takımda görmek istediği öğrenildi.

SEMEDO AYRILIĞI İHTİMALİNE KARŞI GÜÇLÜ ALTERNATİF

Göztepe'de yakaladığı çıkışla yeniden vitrine çıkan Arda Okan Kurtulan, sağ bek hattındaki senaryolar nedeniyle sarı-lacivertlilerin listesinde öne çıkıyor. Fenerbahçe cephesinde, Nelson Semedo'nun olası ayrılığı durumunda Arda Okan'ın kadrodaki en önemli alternatiflerden biri olarak değerlendirildiği kaydedildi.

GÖZTEPE'NİN BONSERVİS TALEBİ VE DEVLERİN İLGİSİ

Transfer sürecindeki en kritik başlık ise bonservis bedeli olarak öne çıkıyor. Göztepe'nin, 23 yaşındaki oyuncu için 10 milyon Euro bonservis beklentisi içinde olduğu ifade edilirken, Fenerbahçe yönetiminin bu rakamı aşağı çekmek için çeşitli formüller ve pazarlık yolları üzerinde çalıştığı belirtildi. Öte yandan Arda Okan Kurtulan'ın performansının ezeli rakiplerin de dikkatinden kaçmadığı; oyuncu için Beşiktaş ve Galatasaray'ın da ilgisinin bulunduğu aktarıldı.

BU SEZON 11 MAÇTA 2 GOLE KATKI

Arda Okan Kurtulan, bu sezon Göztepe formasıyla sahaya çıktığı 11 resmi maçta skor katkısı da verdi. Genç sağ bek, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist üreterek toplam 2 gole doğrudan etki etti.