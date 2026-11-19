Sezon sonunda mutlak şampiyonluğa ulaşmayı hedefleyen ve takıma doğrudan katkı sağlayacak tecrübeli isimleri ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Orta saha kurgusunu üst düzey bir isimle takviye etmeyi planlayan sarı-lacivertliler, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Yönetimin, menajerler aracılığıyla Manchester City'nin 32 yaşındaki Hırvat yıldızı Mateo Kovacic'in şartlarını sorduğu belirtildi. Oyuncu cephesinden gelen ilk cevabın olumlu olması üzerine harekete geçen Fenerbahçe transfer komitesi, masaya oturmak üzere İngiltere'ye çıkarma yapma kararı aldı.

GÖRÜŞME LONDRA'DA YAPILACAK, B PLANINDA HAKAN ÇALHANOĞLU VAR

Önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gidecek olan sarı-lacivertli yetkililer, Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli futbolcuyla Londra'da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. Kulübün ara transferdeki yol haritası, bu kritik zirveden çıkacak sonuca göre şekillenecek.

Kovacic transferinde pürüz çıkması ihtimaline karşı alternatiflerini de hazır tutan Fenerbahçe'nin listesinde A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile Brezilya'dan takip edilen üç genç yeteneğin yer aldığı ifade ediliyor.

CİTY'DE FORMA ŞANSI AZALDI

İngiliz ekibinde orta saha rotasyonunda Anderson, Enzo Fernandez ve Bouaddi gibi isimlerin gerisinde kalan Mateo Kovacic, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. Bu sezon Manchester City formasıyla yalnızca 8 resmi karşılaşmada şans bulabilen deneyimli orta saha, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

SAĞLIK HEYETİNDEN RAPOR TALEBİ

Geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Kovacic'in son durumu ise titizlikle incelenecek. Önce aşil tendonundan geçirdiği operasyon sebebiyle 124 gün takımdan ayrı kalan ve 3 Ekim'de sahalara dönen Hırvat futbolcu, 27 Ekim'de yaşadığı bilek sakatlığı yüzünden 137 gün daha formasından uzak kalmış ve bu süreçte toplam 50 maç kaçırmıştı. Fenerbahçe sağlık heyetinin, İngiltere'de yapılacak görüşmelerde oyuncunun detaylı sağlık raporlarını talep edeceği öğrenildi.

KARİYERİ DEV KULÜPLERLE DOLU

Avrupa futbolunun en önemli kulüplerinde ter döken 32 yaşındaki yıldız, 2013 yılında Dinamo Zagreb'ten Inter'e transfer olarak dikkatleri üzerine çekti. İtalyan ekibinde geçirdiği 2 sezonun ardından Real Madrid'e imza atan Kovacic, İspanya'da 3 yıl oynadıktan sonra Chelsea'nin yolunu tuttu. Londra temsilcisinde 5 sezon forma giyen tecrübeli oyuncu, 2023 yazında Manchester City kadrosuna dahil olmuştu. 2013'ten bu yana Hırvatistan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alan Kovacic, 13 yıllık milli takım kariyerinde 123 kez formayı terletti.