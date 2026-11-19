İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio, sakatlık sürecinde kritik bir eşiği geride bıraktı. Sahalara dönüş hazırlıklarını sürdüren deneyimli futbolcu, bireysel antrenman temposunu yükselterek sarı-lacivertli taraftarlara umut verdi.

İSPANYA'DA OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

Sarı-lacivertli kulüpten 21 Ekim’de yapılan resmi açıklamada, Asensio’nun sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu sebebiyle İspanya'da başarılı bir artroskopik operasyon geçirdiği bildirilmişti. Kulüp sağlık ekibi, oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay süreceğini öngörmüştü.

REHABİLİTASYONDA YENİ AŞAMA VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Ameliyatın ardından belirlenen program doğrultusunda ilerleyen İspanyol yıldız, rehabilitasyon sürecinde yeni bir aşamaya geçerek bireysel çalışmalarına hız verdi.

Sakatlığı geride bırakmak için yoğun bir tempoya giren Asensio, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Deneyimli futbolcu, spor salonunda gerçekleştirdiği özel antrenman anlarını takipçileriyle paylaşarak taraftarları heyecanlandırdı.