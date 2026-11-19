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İstanbul
Süper Lig'de cumartesi akşamı deplasmanda oynayacağı zorlu Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim, bir yandan da ara transfer dönemi için gaza bastı.
Kadrosunu stoper, orta saha ve sol kanat bölgelerine yapacağı takviyelerle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, yabancı ve U23 kontenjanında yer açmak için de yoğun mesai harcıyor.
Yapılacak yeni transferler öncesinde kadroda yer açmayı planlayan Fenerbahçe kurmayları, gönderilecek futbolcular listesini şekillendirmeye başladı. Özellikle U23 kontenjanını boşaltarak yeni genç yeteneklere alan oluşturmak isteyen yönetimin bu planı doğrultusunda, sürpriz bir ayrılık ihtimali gündeme geldi.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki Sırp sağ beki Ognjen Mimovic'i ocak ayında kadrosuna katmak için harekete geçti.
Genç oyuncuyu takımında görmeyi çok isteyen Demirel'in, transfer süreci öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştirerek Mimovic'in son durumu hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.
Sarı-lacivertli kulüple 2029 yılına kadar uzun süreli sözleşmesi bulunan Ognjen Mimovic, Fenerbahçe formasıyla henüz hiçbir resmi karşılaşmada süre alamadı. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen genç savunmacının, düzenli forma giyebileceği Gaziantep FK seçeneğine nasıl yaklaşacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.