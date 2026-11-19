Süper Lig'de cumartesi akşamı deplasmanda oynayacağı zorlu Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim, bir yandan da ara transfer dönemi için gaza bastı.

Kadrosunu stoper, orta saha ve sol kanat bölgelerine yapacağı takviyelerle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, yabancı ve U23 kontenjanında yer açmak için de yoğun mesai harcıyor.

AYRILACAK İSİMLER NETLEŞİYOR

Yapılacak yeni transferler öncesinde kadroda yer açmayı planlayan Fenerbahçe kurmayları, gönderilecek futbolcular listesini şekillendirmeye başladı. Özellikle U23 kontenjanını boşaltarak yeni genç yeteneklere alan oluşturmak isteyen yönetimin bu planı doğrultusunda, sürpriz bir ayrılık ihtimali gündeme geldi.

VOLKAN DEMİREL, EMRE BELÖZOĞLU'NDAN BİLGİ ALDI

Gaziantep FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki Sırp sağ beki Ognjen Mimovic'i ocak ayında kadrosuna katmak için harekete geçti.

Genç oyuncuyu takımında görmeyi çok isteyen Demirel'in, transfer süreci öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştirerek Mimovic'in son durumu hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.

HENÜZ FORMA ŞANSI BULAMADI

Sarı-lacivertli kulüple 2029 yılına kadar uzun süreli sözleşmesi bulunan Ognjen Mimovic, Fenerbahçe formasıyla henüz hiçbir resmi karşılaşmada süre alamadı. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen genç savunmacının, düzenli forma giyebileceği Gaziantep FK seçeneğine nasıl yaklaşacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.