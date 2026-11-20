Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da kulüp gündemine dair en çok konuşulan iki başlık olan teknik direktör Okan Buruk'un durumu ve olası bir erken seçim ihtimali, Başkan Dursun Özbek'in açıklamalarıyla netlik kazandı.

Başkan Özbek, yönetim olarak görev sürelerinin sonuna kadar tecrübeli teknik adamla yola devam edeceklerinin altını çizerken, camiadaki seçim tartışmalarına da noktayı koydu.

"BERABER GELDİK, BERABER GİDERİZ"

Okan Buruk ile aralarındaki bağa ve kulüp içindeki istikrara vurgu yapan Dursun Özbek, göreve geldikleri günden bu yana fikirlerinde en ufak bir değişim olmadığını belirtti. Yetki sürelerinin Mayıs 2028'de dolacağını hatırlatan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Benim Okan Buruk konusunda görüşüm çok net ve bellidir. Beraber geldik, beraber gideriz! Bu fikrimde hiçbir esneme veya değişiklik olmadı. Galatasaray Genel Kurulunun bize verdiği yetki süresi Mayıs 2028’de doluyor. Görev sürem boyunca da teknik direktörümüz Okan Buruk’tur!"

SÖZLEŞMEDEKİ BİLİNMEYEN MADDEYİ AÇIKLADI

Başkan Özbek, Okan Buruk'un kontratına dair daha önce basına yansımayan özel bir detayı da ilk kez paylaştı. Tarafların anlaşması halinde sürecin otomatik işleyeceğini belirten Özbek, "Kaldı ki bu sözleşme konusunda bilinmeyen bir nokta var. Okan Hoca ile yaptığımız sözleşmede +1 yıl opsiyon maddesi var. Kısacası sezon bittiğinde taraflar ‘devam’ kararı aldığında Okan Hoca’nın doğrudan devam etmesini sağlayacak bir sözleşme maddesi bulunuyor" dedi.

"GÜNDEMİMİZDE ERKEN SEÇİM YOK"

Kulüp içindeki projelerin ve sportif hedeflerin devamlılığına dikkat çeken Dursun Özbek, erken seçim iddialarını kesin bir dille yalanladı. Galatasaray'ın geleceğini şekillendirecek dev projeler için mesai harcadıklarını ifade eden Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray Genel Kurulunun bize teveccühü ve bizim de verdiğimiz sözler var. Galatasaray’da gelecek adına çok önemli projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Aslantepe Vadisi, Kemerburgaz, Riva ve Florya gibi Galatasaray’a önemli gelir sağlayacak, geleceğine katkı sunacak işler için mesai harcıyoruz. Bunu yaparken sportif başarı anlamında da Galatasaray’ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Kısaca gündemimizde erken seçim yok."