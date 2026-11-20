Kredi kartı sahipleri yeni düzenlemeyle beraber asgari ödeme tutarlarını merak ediyor. Kredi kartları asgari ödemelerinde yapılan yeni çalışmada asgari ödeme tutarları %20, 30 ve 40 olmak üzere farklılık gösteriyor. 19 Kasım 2026 tarihli ve 11605 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına göre,limiti 100 bin lira altında olan banka kullanıcıları asgari ödeme tutarı dönem borcunun %20’si olabilecek. Kredi kartı limitine göre asgari ödeme tutarları farklılık gösterebilecek. Kredi kartı borçlarında asgari ödeme tutarı en yüksek %40 olabilecek. İşte, kredi kartı asgari ödeme oranları…

KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME ORANI 2026 KAÇ OLDU?

BDDK kredi kartlarında asgari ödeme tutarların kart limitlerine göre değiştirdi. Limiti 100 bin lira ve altında olanlara asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20’si olacak.

Kredi kartı limiti 100 bin lira ila 200 bin lira arasında olanlar ise dönem borcunun yüzde 30’unu ödeyecek. Kredi kartı limiti 200 bin TL’nin üzerinde olanlar ise asgari ödeme tutarı %40 olacak.

KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME TUTARI HESAPLAMASI

Örneğin 100 bin lira kredi kartı limiti olan bir banka kullanıcısının 60 bin lira borcunun olması durumunda dönem borcunun %20’si olan 12 bin lirayı ödeyebilecek.

Kredi kartı limiti 200 bin lira olan ve 150 bin lira borcu olanlar ise 45 bin lira asgari ödeme tutarı ödeyecek.

Örneğin kredi kartı limiti 200 bin liranın üzerinde olan ve 350 bin lira borcu olanlar ise 140 bin lira asgari ödeme tutarını ödeyecek.