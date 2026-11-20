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İstanbul
Aile şirketinde sigortalı gösterilenleri ilgilendiren Yargıtay kararı, emeklilik hesaplamalarında önemli bir ayrımı yeniden gündeme taşıdı. 18 yaşından önceki sigorta girişinin emeklilik başlangıcına etkisi ve fiilî çalışmanın ispatı konusunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Avukat Gizem Gonce, "Birkaç günlük veya birkaç aylık fark dahi kişinin yıllarca beklemesine neden olabilir" diyerek çalışanları uyardı.
Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Yargıtay kararı, özellikle aile şirketlerinde sigortalı gösterilenler açısından önemli bir hukuki tartışmayı beraberinde getirdi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, babasına ait iş yerinde 18 yaşından önce sigorta kaydı bulunan ve bu sürenin emeklilik hesabında dikkate alınmasını isteyen kişinin davasında verilen kabul kararını bozdu. Yüksek Mahkeme, yalnızca işe giriş bildirgesinin bulunmasının fiilî çalışmayı kanıtlamak için yeterli olmayacağına dikkat çekerek iş yeri kayıtlarının, dönem bordrolarının ve tarafsız tanık beyanlarının araştırılmasını istedi.
Karar, özellikle ilk sigorta giriş tarihi, 18 yaşından önce sigortalılık, 25 yıllık sigortalılık süresi ve emeklilik şartları bakımından kritik bir ayrımı yeniden gündeme getirdi. Çünkü sigorta başlangıcı olarak görülen tarih ile emeklilikte esas alınan sigortalılık süresinin başlangıcı her zaman aynı olmayabiliyor.
Avukat Gizem Gonce, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada, emeklilik hesabında yapılan hataların ciddi hak kayıplarına yol açabileceğini vurgulayarak "Birkaç günlük veya birkaç aylık fark dahi kişinin yıllarca beklemesine neden olabilir" sözleriyle çalışanlara önemli uyarılarda bulundu.
Babasının iş yerinde sigortalı olarak gösterilen kişinin emeklilik talebinin Yargıtay tarafından bozulması ne anlama geliyor? Aile şirketinde çalışan kişilerin sigortalılığı geçersiz mi sayılıyor?
Av. Gizem Gonce: "Çok önemli bir ayrımı ortaya koymamız gerekiyor: Bir kişinin babasına, annesine veya başka bir aile bireyine ait iş yerinde çalışması, o kişinin sigortalı olmasına engel değildir. Aile bireylerinin aynı iş yerinde çalışması hayatın olağan akışında oldukça sık karşılaştığımız bir durumdur. Ancak sosyal güvenlik hukukunda önemli olan yalnızca kişinin bir iş yerinde sigortalı olarak bildirilmiş olması değildir. Bu bildirimin gerçek bir hizmet ilişkisine dayanması ve kişinin fiilen çalışmış olması gerekir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesi kapsamında sigortalılık değerlendirilirken hizmet ilişkisinin varlığı esas alınır. Bir iş yerinde çalışanın sigortalı sayılabilmesi için çalışma ilişkisinin gerçek olması, işverenin emir ve talimatları altında hizmet sunulması ve kanunun aradığı koşulların bulunması gerekir.
Dolayısıyla baba-oğul, anne-kız veya diğer aile bireyleri arasında kurulan çalışma ilişkilerinin tamamını geçersiz kabul etmek mümkün değildir. Bununla birlikte, aile bağının bulunması nedeniyle yapılan sigorta bildiriminin gerçek çalışma olup olmadığı gerektiğinde ayrıca araştırılabilir. Yargıtay'ın bu kararında da temel mesele budur. Sigorta kaydı mevcut olmakla birlikte, bu kaydın gerçek bir çalışma karşılığında oluşturulup oluşturulmadığının yeterince araştırılmadığı değerlendirilmiştir. Benim vatandaşlara özellikle hatırlatmak istediğim husus şu: Sigortalılık yalnızca bir kayıt işleminden ibaret değildir. Gerçek çalışma, hizmet sözleşmesi ve kanuni koşullar birlikte değerlendirilmelidir."
Davanın geçmişinde nasıl bir uyuşmazlık söz konusu?
Av. Gizem Gonce: "Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre kişi, farklı dönemlerdeki 4/a ve 4/b hizmetlerini bir araya getirerek emeklilik hakkı kazandığını ileri sürmüştür. Davacı, 12 Mayıs 1998 ile 25 Haziran 1998 tarihleri arasında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında 68 günlük 4/a hizmetinin bulunduğunu belirtmiştir. Ayrıca 6 Mart 2019 ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında 1230 günlük 4/a hizmeti olduğunu, böylece toplam 4/a hizmetinin 1338 güne ulaştığını ifade etmiştir.
Bunun yanında 2004-2019 yılları arasında 5340 günlük 4/b hizmetinin bulunduğunu ileri sürmüş ve toplam hizmet süresinin 6678 gün olduğunu belirterek yaşlılık aylığı bağlanmasını talep etmiştir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu, davacının emeklilik koşullarını yerine getirmediği gerekçesiyle talebini kabul etmemiştir. SGK'nın itirazlarından biri, 1998 yılındaki sigorta kaydının davacının babasına ait iş yerinde ve 18 yaşından önceki dönemde bulunmasıdır. Kurum, o dönemdeki çalışmanın hukuki niteliğinin ve fiilen gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması gerektiğini savunmuştur.
İlk derece mahkemesi davacının lehine karar vermiştir. Mahkeme, davacının yaşlılık aylığına hak kazandığını kabul ederek aylık bağlanmasına ve birikmiş ödemelerin yapılmasına hükmetmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi de SGK'nın istinaf başvurusunu reddetmiştir. Ancak dosya Yargıtay incelemesine taşındığında farklı bir değerlendirme yapılmıştır. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 3 Haziran 2026 tarihli ve 2026/8527 sayılı kararında, eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle yerel mahkeme kararını bozmuştur.
Burada özellikle belirtmek gerekir ki Yargıtay, davacının kesin olarak emekli olamayacağına karar vermemiştir. Verilen karar, ilk derece mahkemesinin kabul hükmünün bozulması ve uyuşmazlığın yeniden, gerekli deliller toplanarak incelenmesi yönündedir."
Kişinin SGK kayıtlarında bulunan işe giriş bildirgesi kişinin çalıştığının ispatı için yeterli değil mi?
Av. Gizem Gonce: "İşe giriş bildirgesi, sigortalılık ilişkisinin araştırılmasında önemli bir belgedir ancak tek başına fiilî çalışmanın kesin kanıtı olarak değerlendirilemez. Özellikle hizmet tespiti davalarında mahkemelerin yalnızca SGK kayıtlarına bakarak karar vermesi doğru değildir. Çalışmanın gerçekten yapılıp yapılmadığı, iş yerinin faaliyet gösterip göstermediği, kişinin hangi görevde çalıştığı, çalışma süresi, ücret alıp almadığı ve işverenle arasındaki ilişkinin niteliği birlikte incelenmelidir."
Örneğin bir kişi, babasının marketinde çalıştığını ileri sürüyorsa yalnızca işe giriş bildirgesinin bulunması yeterli görülmeyebilir. Kişinin gerçekten markette çalışıp çalışmadığı, hangi işleri yaptığı, düzenli olarak iş yerinde bulunup bulunmadığı, ücret karşılığında hizmet sunup sunmadığı ve bu çalışma ilişkisinin nasıl yürütüldüğü araştırılmalıdır.
Bu noktada şu belgeler önem kazanabilir:
Burada önemli olan, belgelerin tek tek değerlendirilmesinden ziyade bütün delillerin birbiriyle uyumlu olup olmadığının ortaya konulmasıdır. Yargıtay'ın yaklaşımı da sosyal güvenlik hukukunda gerçeğe aykırı veya yalnızca kâğıt üzerinde oluşturulmuş hizmet kayıtlarının emeklilik hakkı doğuramayacağı ilkesine dayanmaktadır."
Yargıtay'ın iş yeri dönem bordroları, ücret ödeme kayıtları ve tarafsız tanık beyanlarının araştırılmasını istemesi ne anlama geliyor? Çalışanlar, yıllar sonra emeklilik haklarını kaybetmemek için hangi belgeleri saklamalı?
Av. Gizem Gonce: "Sosyal güvenlik hukukunda hizmetin gerçek olup olmadığının belirlenmesi, yalnızca işçi ile işverenin beyanlarına bırakılabilecek bir konu değildir. Özellikle işverenin sigortalının babası veya başka bir yakını olduğu durumlarda, çalışma ilişkisinin dışarıdan doğrulanabilmesi önem taşır. Burada aile bireylerinin beyanı elbette değerlendirme dışı bırakılamaz; ancak mahkemenin mümkün olduğunca objektif ve bağımsız delillere de ulaşması gerekir. Dönem bordroları, aynı iş yerinde hangi kişilerin çalıştığını ortaya koyabilecek önemli kayıtlardır. Bu bordrolarda isimleri bulunan kişilerin araştırılması, davacının çalışma iddiasının doğrulanmasına katkı sağlayabilir.
Yargıtay, ilgili dönemde iş yerinde çalıştığı bildirilen kişilerin tespit edilmesini, bunların SGK hizmet cetvellerinin getirtilmesini ve tanık olarak dinlenmesini istemiştir. Bununla da yetinilmemiştir. Bordrolarda bulunan kişilerin adreslerine ulaşılamaması veya anlatımlarının yeterli görülmemesi hâlinde, komşu iş yerlerinde aynı dönemde çalışan kişilerin ve gerektiğinde iş yeri sahiplerinin araştırılması gerektiği belirtilmiştir. Bu yaklaşımın amacı, kişinin gerçekten iş yerinde bulunup bulunmadığını ve ne tür bir çalışma yürüttüğünü mümkün olduğunca objektif biçimde belirlemektir.
Örneğin davacı, 1998 yılında babasının iş yerinde çalıştığını söylüyorsa mahkeme o tarihte aynı iş yerinde çalışan kişileri araştırmalı; bu kişiler bulunamıyorsa komşu iş yerlerinde çalışan ve davacıyı tanıması mümkün olan kişilerin bilgisine başvurmalıdır. Böylece çalışma olgusu yalnızca aile bireylerinin anlatımlarıyla değil, dönemin koşullarını bilen tarafsız kişilerin beyanlarıyla da değerlendirilebilir."
18 YAŞINDAN ÖNCE SİGORTA GİRİŞİ EMEKLİLİK TARİHİNİ ÖNE ÇEKER Mİ?
18 yaşından önceki çalışmaların prim gününe etkisi ile 25 yıllık sigortalılık süresinin başlangıcı farklı değerlendirilebiliyor. Bu ayrım emeklilik hesabını nasıl değiştiriyor? 18 yaşından önce sigorta girişi bulunan kişiler hangi tarihi esas alarak emeklilik planlaması yapmalı?
Av. Gizem Gonce: "Kararın en dikkat çekici noktalarından biri de 18 yaşından önceki sigortalılık kaydı. Bu konu özellikle emeklilik hesabı bakımından son derece önemlidir. Çünkü vatandaşlar arasında sigorta başlangıç tarihinin ne kadar erken olduğu konusunda ciddi bir hassasiyet bulunmaktadır. Ancak 18 yaşından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak ile emeklilikte sigortalılık süresinin başlangıcının belirlenmesi aynı hukuki sonuçları doğurmayabilir.
Dava konusu olayda da 1998 yılında, davacının 18 yaşından küçük olduğu dönemde babasına ait iş yerinden sigorta bildirimi yapılmıştır. Bu bildirimin emeklilik hesabında nasıl değerlendirileceği uyuşmazlığın temel noktalarından biridir.
Olay tarihinde yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 60/G maddesi bu açıdan önem taşımaktadır. Anılan düzenleme uyarınca 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süresinin başlangıcı bakımından 18 yaşın doldurulduğu tarih esas alınır. Bununla birlikte, bu kişilerin 18 yaşından önceki çalışmalarına ilişkin prim ödeme günleri, kanuni koşullar çerçevesinde prim gün sayısının hesabında dikkate alınabilir.
Dolayısıyla iki farklı kavramı birbirine karıştırmamak gerekir:
Bir kişinin 18 yaşından önce çalışmış olması, o dönemdeki prim günlerinin hiçbir şekilde değerlendirilmeyeceği anlamına gelmez. Ancak bu dönemin 25 yıllık sigortalılık süresinin hesabına etkisi farklıdır. Yargıtay, somut olayda 506 sayılı Kanun'un 60/G maddesi kapsamında sigortalılık başlangıcının belirlenmesi gerektiğini ve 25 yıllık sürenin tamamlandığı tarih dikkate alınmadan yaşlılık aylığı bağlanmasına hükmedilmesinin hatalı olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle vatandaşların yalnızca ilk işe giriş tarihine bakarak emeklilik tarihlerini hesaplamaları doğru değildir. Sigorta başlangıcının hangi tarihten itibaren hukuki sonuç doğurduğu, kişinin yaşına, tabi olduğu mevzuata ve çalışma dönemine göre ayrıca değerlendirilmelidir."
Kişinin babasının marketinde, annesinin restoranında veya aile şirketinde düzenli olarak çalışması ile yalnızca ailesine yardımcı olması hukuken nasıl ayırt ediliyor? Ücret alınması, çalışma saatlerinin belirlenmesi, işverenin emir ve talimatlarına uyulması gibi unsurlar sigortalılık değerlendirmesinde ne kadar etkili?
Av. Gizem Gonce: "Burada öncelikle kişinin çalışma statüsünü ve işverenle arasındaki ilişkinin hukuki niteliğini belirlemek gerekir. Bir iş yerinde aile bireyinin bulunması, tek başına iş sözleşmesinin varlığını ortadan kaldırmaz. Aile işletmesinde çalışan bir kişi, gerçekten işçi sıfatıyla hizmet sunuyorsa ve mevzuatta öngörülen koşullar mevcutsa sigortalı olabilir. Ancak aile bireyinin iş yerinde bulunması, zaman zaman yardım etmesi veya işverenin yakını olması ile iş sözleşmesine dayalı bir çalışma ilişkisinin kurulması birbirinden farklıdır.
Örneğin babasının restoranında düzenli olarak çalışan, müşterilerle ilgilenen, sipariş alan, işverenin belirlediği çalışma saatlerine uyan ve karşılığında ücret alan bir kişi ile yalnızca zaman zaman ailesine yardımcı olan kişinin hukuki durumu aynı şekilde değerlendirilemez.
İş ilişkisinin gerçekliği; çalışma düzeni, ücret, işverenin yönetim ve denetim yetkisi, hizmetin niteliği ve diğer somut koşullar üzerinden incelenmelidir. Ayrıca 18 yaşından küçüklerin anne veya babalarına ait iş yerlerinde çalışması söz konusu olduğunda, ilgili dönemde yürürlükte bulunan özel sosyal güvenlik ve iş hukuku hükümlerinin de dikkate alınması gerekir. Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmasına ilişkin kurallar ile sigortalılık koşulları ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu nedenle her aile işletmesi için tek bir sonuçtan söz edilemez. Kişinin yaşı, çalışma dönemi, iş yerinin hukuki niteliği ve hizmet ilişkisinin özellikleri belirleyici olacaktır."
Geçmişte fiilen çalışmasına rağmen sigortası hiç yapılmayan veya eksik bildirilen kişiler hangi hukuki yollara başvurabilir? Hizmet tespiti davası açmak için hangi belgeler ve deliller gerekiyor? Vatandaşların hak kaybı yaşamamak için hangi süreleri özellikle takip etmesi gerekiyor?
Av. Gizem Gonce: "Sosyal güvenlik hukukunda hizmet tespiti davaları, çalışanların geçmişte fiilen gerçekleştirdikleri ancak SGK kayıtlarına hiç yansımamış veya eksik yansımış çalışmalarının tespit edilmesi amacıyla açılabilen önemli davalardır. 5510 sayılı Kanun'un 86. maddesi kapsamında, çalıştığı hâlde hizmetleri Kuruma bildirilmeyen veya eksik bildirilen sigortalılar, kanunda öngörülen koşullar çerçevesinde iş mahkemesinde hizmet tespiti talep edebilirler.
Hizmet tespiti davası açılması için yalnızca kişinin çalıştığını söylemesi yeterli değildir. Çalışmanın gerçekleştiğini ortaya koyabilecek delillerin sunulması gerekir. Özellikle geçmiş yıllara ait çalışmalar söz konusu olduğunda belge temini güçleşebilir. Bu nedenle iş sözleşmeleri, ücret ödemeleri, iş yeri kayıtları, SGK belgeleri, vergi kayıtları ve tanık anlatımları önem kazanır.
Burada bir başka önemli husus da hak düşürücü sürelerdir. 5510 sayılı Kanun'un 86. maddesinde, hizmetlerin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıllık süre içerisinde dava açılmasına ilişkin düzenleme bulunmaktadır. Ancak kanundaki istisnalar, Kurum kayıtlarına intikal etmiş belgeler ve somut olayın özellikleri ayrıca incelenmelidir. Her hizmet tespiti uyuşmazlığında beş yıllık sürenin otomatik olarak uygulanacağını söylemek doğru değildir. Dolayısıyla geçmişte çalışmış ancak sigortası yapılmamış veya eksik bildirilmiş kişiler, dava açmadan önce çalışma dönemlerini ve hukuki durumlarını ayrıntılı şekilde inceletmelidir."
Kişinin fiilen çalışmadığı hâlde sigortalı gösterildiği tespit edilirse ne gibi sonuçlarla karşılaşılır?
Av. Gizem Gonce: "Fiilî çalışma olmadan oluşturulan sigortalılık kayıtları, sosyal güvenlik hukuku bakımından ciddi sonuçlar doğurabilir. SGK, yaptığı denetim ve incelemeler sonucunda gerçeğe aykırı sigortalılık bildirimlerini tespit ederse ilgili hizmetlerin iptali gündeme gelebilir. Bu durumda kişinin prim gün sayısı değişebilir ve daha önce emeklilik hesabında dikkate alınan süreler ortadan kalkabilir. Eğer bu kayıtlar üzerinden kişiye yaşlılık aylığı bağlanmışsa, somut olayın koşullarına göre aylığın yeniden değerlendirilmesi, kesilmesi ve yersiz ödemelerin geri alınması söz konusu olabilir.
Ayrıca işveren bakımından da idari yaptırımlar ve diğer hukuki sorumluluklar gündeme gelebilir. Gerçeğe aykırı bildirimlerin niteliğine göre farklı yaptırımların uygulanması mümkündür. Ancak burada da önemli bir ayrım vardır. Aile işletmesinde çalışmak veya işverenin yakını olmak sahte sigortalılık anlamına gelmez. Gerçekten çalışan kişinin sigortalılığının sırf aile bağı nedeniyle iptal edilmesi hukuken kabul edilemez. Önemli olan, sigortalılık kaydının gerçek bir çalışma ilişkisine dayanıp dayanmadığıdır."
Aile şirketinde çalışanların eski sigorta kayıtları emeklilikte sorun oluşturabilir mi?
Av. Gizem Gonce: "Bu kararın en önemli yönlerinden biri, aile şirketlerinde yapılan sigorta bildirimlerinin emeklilik aşamasında nasıl değerlendirileceğini bir kez daha gündeme getirmesidir. Türkiye'de çok sayıda aile işletmesi bulunuyor. Küçük esnaf işletmelerinden büyük aile şirketlerine kadar pek çok iş yerinde anne, baba, çocuk ve kardeşler birlikte çalışıyor. Bu işletmelerde çalışan aile bireylerinin sosyal güvenlik haklarının korunması son derece önemli. Ancak emeklilik aşamasında geçmişte yapılan bildirimlerin gerçek çalışma ilişkisine dayanıp dayanmadığı da araştırılabiliyor. Özellikle sigorta başlangıcını birkaç yıl öne çeken veya kişinin emeklilik koşullarını tamamlamasını sağlayan eski dönem kayıtları bakımından belgelerin önemi artıyor.
Benim önerim, aile işletmelerinin de diğer işverenler gibi çalışanlarına ilişkin kayıtları düzenli tutmasıdır. İş sözleşmeleri, ücret bordroları, banka üzerinden yapılan ödemeler, çalışma saatleri ve SGK bildirimleri mümkün olduğunca düzenli şekilde muhafaza edilmelidir. Çünkü yıllar sonra ortaya çıkan bir emeklilik uyuşmazlığında, o dönemdeki çalışma koşullarını ispatlamak oldukça güç olabilir."
Emeklilik planlaması yapan vatandaşlar için kritik uyarılarınız nelerdir?
Av. Gizem Gonce: Vatandaşların öncelikle e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümlerini kontrol etmelerini öneriyorum. Ancak hizmet dökümünde bir sigorta kaydının bulunması, o kaydın her durumda emeklilik açısından tartışmasız kabul edileceği anlamına gelmez. Özellikle ilk sigorta giriş tarihi emeklilik yaşını, prim gününü veya sigortalılık süresini etkiliyorsa geçmiş kayıtların hukuki niteliği ayrıca değerlendirilmelidir.
Şu hususlara dikkat edilmesini öneriyorum:
Özellikle emekliliğine çok az süre kaldığını düşünen kişilerin, geçmişteki bir sigorta kaydının hukuki geçerliliği konusunda sonradan sorun yaşamamak için önceden inceleme yaptırmaları önemlidir. Emeklilik hesabında birkaç günlük veya birkaç aylık bir fark dahi kişinin yıllarca beklemesine neden olabilir. Bu nedenle sigortalılık geçmişinin doğru değerlendirilmesi, yalnızca emeklilik başvurusunda değil, çalışma hayatının her aşamasında önem taşımaktadır."