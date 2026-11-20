"AİLE İŞLETMESİNDE ÇALIŞMAK SİGORTALILIĞA ENGEL DEĞİLDİR"

Babasının iş yerinde sigortalı olarak gösterilen kişinin emeklilik talebinin Yargıtay tarafından bozulması ne anlama geliyor? Aile şirketinde çalışan kişilerin sigortalılığı geçersiz mi sayılıyor?

Av. Gizem Gonce: "Çok önemli bir ayrımı ortaya koymamız gerekiyor: Bir kişinin babasına, annesine veya başka bir aile bireyine ait iş yerinde çalışması, o kişinin sigortalı olmasına engel değildir. Aile bireylerinin aynı iş yerinde çalışması hayatın olağan akışında oldukça sık karşılaştığımız bir durumdur. Ancak sosyal güvenlik hukukunda önemli olan yalnızca kişinin bir iş yerinde sigortalı olarak bildirilmiş olması değildir. Bu bildirimin gerçek bir hizmet ilişkisine dayanması ve kişinin fiilen çalışmış olması gerekir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesi kapsamında sigortalılık değerlendirilirken hizmet ilişkisinin varlığı esas alınır. Bir iş yerinde çalışanın sigortalı sayılabilmesi için çalışma ilişkisinin gerçek olması, işverenin emir ve talimatları altında hizmet sunulması ve kanunun aradığı koşulların bulunması gerekir.

Dolayısıyla baba-oğul, anne-kız veya diğer aile bireyleri arasında kurulan çalışma ilişkilerinin tamamını geçersiz kabul etmek mümkün değildir. Bununla birlikte, aile bağının bulunması nedeniyle yapılan sigorta bildiriminin gerçek çalışma olup olmadığı gerektiğinde ayrıca araştırılabilir. Yargıtay'ın bu kararında da temel mesele budur. Sigorta kaydı mevcut olmakla birlikte, bu kaydın gerçek bir çalışma karşılığında oluşturulup oluşturulmadığının yeterince araştırılmadığı değerlendirilmiştir. Benim vatandaşlara özellikle hatırlatmak istediğim husus şu: Sigortalılık yalnızca bir kayıt işleminden ibaret değildir. Gerçek çalışma, hizmet sözleşmesi ve kanuni koşullar birlikte değerlendirilmelidir."